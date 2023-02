Vin Diesel et l’équipage affrontent Jason Momoa dans la bande-annonce de “Fast X”

Êtes-vous prêt pour X rapide?

Nos Auto Avengers préférés sont de RETOUR pour X rapide–le dixième et dernier film du plus grand que nature Rapide furieux saga qui a rapporté plus de 6 milliards de dollars dans le monde.

Au cours de nombreuses missions et contre vents et marées impossibles, Dom Toretto (vin Diesel) et sa famille ont déjoué, énervé et surpassé tous les ennemis sur leur chemin.

Maintenant, ils affrontent l’adversaire le plus meurtrier qu’ils aient jamais affronté : une menace terrifiante émergeant des ténèbres du passé, alimentée par la vengeance du sang et déterminée à briser cette famille et à détruire tout – et tout le monde – que Dom aime, pour toujours.

En 2011 Fast FiveDom et son équipage ont éliminé le chef de file de la drogue brésilien Hernan Reyes et ont décapité son empire sur un pont à Rio De Janeiro.

Ce qu’ils ne savaient pas, c’est que le fils de Reyes, Dante (Jason Momoa) a été témoin de tout et a passé les 12 dernières années à élaborer un plan pour faire payer le prix ultime à Dom.

Le complot de Dante dispersera la famille de Dom de Los Angeles aux catacombes de Rome, du Brésil à Londres et du Portugal à l’Antarctique où de nouveaux alliés se forgeront et d’anciens ennemis resurgiront.

Mais tout bascule lorsque Dom découvre que son propre fils de 8 ans (Léo Abelo Perry) est la cible ultime de la vengeance de Dante.

Regardez la bande-annonce époustouflante ci-dessous:

Dirigé par Louis Leterrier, X rapide stars qui reviennent membres de la distribution Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ponts Chris “Ludacris”, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, Jean Cenaet Scott Eastwood avec l’oscarisé Hélène Mirren et oscarisé Charlize Theron.

Le blockbuster bourdonnant présente également un éventail intrigant de nouveaux arrivants, dont le lauréat d’un Oscar Brie Larson en tant que Tess – un représentant voyou de l’Agence, Alan Richtson comme Aimes – le nouveau chef de l’Agence qui n’a pas le même penchant pour l’équipage de Dom que son prédécesseur, M. Nobody, Daniela Melchior en tant que coureur de rue brésilien avec un lien puissant avec le passé de Dom et lauréat d’un Oscar Rita Moreno dans le rôle d’Abuelita Toretto de Dom et Mia.

X rapide accélère dans les salles en mai.