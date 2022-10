Vin Diesel est-il le premier être humain créé par Dieu ? Le “modèle 3D” d’Adam devient viral sur Twitter

Le premier être humain, Adam, qui a marché sur la planète Terre, partageait-il une étrange ressemblance avec l’acteur de “Fast & furious” Vin Diesel ? Un tweet d’un compte “blue tick” a presque convaincu les utilisateurs de l’application bluebird de croire qu’une estimation approximative des caractéristiques faciales d’Adam était enfin disponible. Dans son tweet de jeudi, Alamo Drafthouse NYC, un opérateur de théâtre indépendant, a partagé un “modèle 3D” de ce à quoi aurait pu ressembler le premier être humain créé par le tout-puissant.

“Les scientifiques de l’Université de Princeton ont reconstruit ce modèle 3D de ce à quoi aurait pu ressembler Adam, le premier être humain créé par Dieu.”

Des scientifiques de l’Université de Princeton ont reconstruit ce modèle 3D de l’apparence d’Adam, le premier être humain créé par Dieu. pic.twitter.com/lvnk5Pwn3P – Alamo Drafthouse NYC (@AlamoNYC) 27 octobre 2022

Le tweet a décollé sur la plate-forme pour des raisons évidentes et a récolté plus de 150 000 “j’aime” en un rien de temps. Plusieurs scrollers occasionnels de l’application ont fait circuler le tweet en pensant qu’Adam pourrait très bien apparaître sur les plateaux de “Fast & furious” et au clair de lune en tant qu’acteur hollywoodien Vin Diesel s’il était dans les parages.

Heureusement, les cyniques du monde sont arrivés juste à temps avec les mèmes.

D’où vient la famille. — De la chair pour Frankenberg (@BenHorrible) 27 octobre 2022

Et voici Ève. pic.twitter.com/bYgPd0UP9h – Jeff Dannenberg (@jecrda) 28 octobre 2022

Il a tout de suite sauté la création de personnage et est allé avec l’apparence par défaut pic.twitter.com/jbUO9sOYu8 — Jão o Pirata (@lalapolpolpol) 27 octobre 2022

Frère…. Ce n’est pas Jésus. C’est Jim Carrey – ROUTE DE LA NOSTALGIE (@Nostalgia_Road) 27 octobre 2022

Alamo Drafthouse NYC, dans son tweet suivant, a déclaré que nous avions tous été joués.

Juste un rappel que nous sommes une salle de cinéma, pas une revue académique. Ceci dit, voici notre soundcloud : https://t.co/xXIPBVOMen – Alamo Drafthouse NYC (@AlamoNYC) 27 octobre 2022

En parlant de sosies, Rishi Sunak, Premier ministre du Royaume-Uni, a été « repéré » en train de délirer lors d’une fête vers janvier de cette année dans un club d’Ibiza. Sauf que c’était le sosie du Premier ministre britannique.

Wayne Lineker, le propriétaire du O Beach Club à Ibiza, avait partagé une vidéo du spectateur du club lançant des formes, taguant Sunak. “@rishisunakmp essaie de gagner la foule d’Ibiza aujourd’hui en faisant campagne pour les votes”, avait-il écrit. Après que Sunak soit devenu Premier ministre du Royaume-Uni, la vidéo redevient virale.

