Vin Diesel aborde sa querelle signalée avec Dwayne ‘The Rock’ Johnson

Vin Diesel a parlé de la querelle signalée entre lui et Dwayne Johnson.

Le sujet a été révélé dans le numéro de juillet/août 2021 du magazine Men’s Health, où Diesel a parlé de l’implication de Johnson dans la franchise « Fast & Furious », rapporte aceshowbiz.com.

Il a déclaré: « C’était un personnage difficile à incarner, le personnage de Hobbs (le rôle joué par Johnson). Mon approche à l’époque était beaucoup d’amour dur pour aider à obtenir cette performance là où elle devait être. «

L’acteur a ajouté qu’il avait fallu « beaucoup de travail » pour faire ressortir le caractère inattendu de Hobbs, alors que le public arrivait avec des attentes et des hypothèses sur Johnson.

« En tant que producteur de dire: » OK, nous allons prendre Dwayne Johnson, qui est associé à la lutte, et nous allons forcer ce monde cinématographique, les membres du public, à considérer son personnage comme quelqu’un qu’ils ne connaissent pas ‘ — Hobbs vous frappe comme une tonne de briques », a déclaré Diesel.

Il a ajouté: « Cela a demandé beaucoup de travail. Nous devions y arriver et parfois, à ce moment-là, je pouvais donner beaucoup d’amour dur. »

De ses conversations avec Johnson, il a partagé: « Pas Felliniesque, mais je ferais tout ce que je devrais faire pour obtenir des performances dans tout ce que je produis. »

Il a poursuivi en affirmant qu’il était « fier » de l’esthétique qu’ils ont créée pour Hobbs.

Diesel a déclaré: « C’est quelque chose dont je suis fier, cette esthétique. »

Des rapports sur la querelle du couple sont apparus pour la première fois en 2016 lorsqu’ils ont tourné le huitième film de la franchise, « The Fate Of The Furious ». Au cours de la dernière semaine de tournage, Johnson a écrit dans une publication Instagram supprimée que certaines personnes sur le plateau « se conduisent comme des hommes debout et de vrais professionnels, tandis que d’autres ne le font pas ».

« Ceux qui ne sont pas trop poussins pour faire quoi que ce soit de toute façon. Candy a ** es. Quand vous regardez ce film en avril prochain et il semble que je ne joue pas dans certaines de ces scènes et mon le sang bouillonne légitimement – ​​vous avez raison », lit-on dans son message.