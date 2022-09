Villes où les acheteurs de maison se retirent des contrats

Au milieu de la hausse des coûts hypothécaires, le nombre d’acheteurs de maisons qui se retirent des contrats a atteint des niveaux records au cours des trois derniers mois – en particulier dans les villes qui étaient des points chauds de l’immobilier jusqu’en 2021, selon de nouvelles données.

En août, environ 15,2 % des contrats d’achat de maisons aux États-Unis ont échoué, après avoir également dépassé les 15 % les deux mois précédents, selon nouvelles données de Redfinune agence immobilière en ligne.

Mis à part une brève période au cours des premiers jours de la pandémie – où le taux a bondi à 17,2 % – les trois derniers mois ont enregistré le taux le plus élevé de contrats annulés jamais enregistré. Normalement, le taux est d’environ 12 %.

Le taux d’annulation est encore plus élevé dans certaines villes, avec 20 % des acheteurs qui renoncent aux contrats d’achat dans 10 des 50 régions métropolitaines les plus peuplées du pays. Voici un aperçu de ces marchés immobiliers, classés par le taux d’annulation le plus élevé :

Jacksonville, Floride : 26,1 % Las Vegas : 23% Atlanta : 22,6 % Orlando Floride: 21,9 % Fort Lauderdale, Floride : 21,7 % Phénix: 21,6 % Tampa, Floride : 21,5 % Fort Worth, Texas : 21,5 % San Antonio, Texas : 21,1 % Houston : 20,6 %

Les villes de Sun Belt dans le sud-est et le sud-ouest dominent le classement, Jacksonville, en Floride, se classant n ° 1 au classement général.

Ces villes de la Sun Belt étaient parmi les destinations les plus populaires au début de la pandémie, lorsque les gens émigraient du nord-est et de certaines parties de la Californie pour des propriétés moins chères ailleurs aux États-Unis

Cependant, avec l’afflux de nouveaux acheteurs, le taux de croissance des prix des maisons en bon nombre de ces marchés ont augmenté à deux chiffres depuis 2020. À Jacksonville, les prix médians des maisons ont augmenté d’environ 200 000 $ à plus de 300 000 $ au cours des trois dernières années seulement, selon les données Redfin.

Ceci, parallèlement à la flambée des coûts hypothécaires, qui ont presque doublé depuis le début de 2021, a écarté de nombreux acheteurs du marché, selon l’étude. Il est également possible que certains acheteurs renoncent à des transactions parce qu’ils attendent de voir si les prix des maisons chutent, selon l’étude.

Pendant ce temps, les grands hubs côtiers comme San Francisco et New York affichaient les taux d’annulation les plus bas, inférieurs à 10 %. Les deux villes ont connu une croissance des prix des maisons qui a été stable au cours des trois dernières années par rapport à de nombreux marchés de la Sun Belt, ce qui peut expliquer leur classement relativement bas.

Les contrats prennent souvent des semaines à être finalisés et peuvent être annulés pour un certain nombre de raisons, notamment la hausse des coûts de financement. Redfin a suivi les contrats annulés jusqu’en 2017 à l’aide des données fournies par la National Association of Realtors.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas : La meilleure ville n ° 1 pour prendre sa retraite n’est pas en Floride, mais plusieurs autres dans le top 10 pour 2022 sont