Villes frontalières mexicaines touchées par des véhicules en feu et des barrages

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

C’était la troisième fois cette semaine que des villes mexicaines étaient témoins d’incendies criminels et de fusillades généralisés par des cartels de la drogue. Les gangs semblent cibler des magasins, des véhicules et des passants innocents en réponse à des disputes ou à des tentatives de capture de membres de gangs.

MEXICO CITY – Les villes frontalières mexicaines de Tijuana, Mexicali, Rosarito et Ensenada ont été frappées par la violence des gangs, notamment des véhicules incendiés et des barrages routiers.

Les responsables de Tijuana ont déclaré que des véhicules avaient été incendiés à environ 10 points autour de la ville, et le maire de Montserrat Caballero l’a imputé à des différends entre gangs de la drogue.

“Aujourd’hui, nous disons aux groupes criminels organisés qui commettent ces crimes, que Tijuana va rester ouverte et prendre soin de ses citoyens, et nous leur demandons également de régler leurs dettes avec ceux qui n’ont pas payé ce qu’ils doivent, pas avec les familles et les citoyens qui travaillent dur.