Villes frontalières mexicaines touchées par des véhicules en feu et des barrages

MEXICO CITY (AP) – Les villes frontalières mexicaines de Tijuana, Mexicali, Rosarito et Ensenada ont été frappées par la violence des gangs, notamment des véhicules incendiés et des barrages routiers.

Le consulat américain à Tijuana a ordonné à ses employés « de s’abriter sur place jusqu’à nouvel ordre » vers minuit en raison des violences.

C’était la troisième fois cette semaine que des villes mexicaines étaient témoins d’incendies criminels et de fusillades généralisés par des cartels de la drogue. Les gangs semblent cibler des magasins, des véhicules et des passants innocents en réponse à des disputes ou à des tentatives de capture de membres de gangs.

Les responsables de Tijuana ont déclaré que des véhicules avaient été incendiés à environ 10 points autour de la ville, et le maire de Montserrat Caballero l’a imputé à des différends entre gangs de la drogue.

Caballero a lancé un appel public au «crime organisé», terme utilisé au Mexique pour désigner les cartels de la drogue, afin de mettre un terme à la tendance croissante à cibler des civils innocents.

“Aujourd’hui, nous disons aux groupes criminels organisés qui commettent ces crimes, que Tijuana va rester ouverte et prendre soin de ses citoyens, et nous leur demandons également de régler leurs dettes avec ceux qui n’ont pas payé ce qu’ils doivent, pas avec les familles et les citoyens qui travaillent dur.

L’ampleur des violences n’était toujours pas claire samedi. Vendredi soir, le consulat général des États-Unis à Tijuana a déclaré dans un communiqué qu’il “était au courant de plusieurs incendies de véhicules, de barrages routiers et de fortes activités policières à Tijuana, Mexicali, Rosarito, Ensenada et Tecate”.

Le commentaire du maire sur le fait de rester ouvert était une référence apparente à la ville frontalière de Ciudad Juarez, en face d’El Paso, au Texas, où certains cours et événements publics ont été annulés après des violences similaires jeudi.

Des membres présumés de gangs se sont livrés à une fusillade à Ciudad Juarez, tuant neuf personnes, dont quatre employés d’une station de radio, après qu’une bagarre entre gangs rivaux dans une prison locale a fait deux morts.

Mardi, des hommes armés du cartel de la drogue ont incendié des véhicules et des entreprises dans les États occidentaux de Jalisco et de Guanajuato en réponse à une tentative d’arrestation d’un chef de cartel de haut rang du cartel de Jalisco.

La zone autour de Tijuana, qui borde le sud de la Californie, est un couloir de trafic de drogue lucratif longtemps dominé par le cartel Arellano Felix mais qui est depuis devenu un champ de bataille entre divers gangs, dont les cartels de Jalisco et Sinaloa.

Parlant des violences de Ciudad Juarez jeudi, le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré : « Ils ont attaqué la population civile innocente comme une sorte de vengeance. Ce n’était pas seulement un affrontement entre deux groupes, mais c’est arrivé au point où ils ont commencé à tirer sur des civils, des innocents. C’est ce qu’il y a de plus malheureux dans cette affaire.

Quatre employés de la station MegaRadio qui diffusaient un événement promotionnel en direct devant une pizzeria à Ciudad Juarez ont été tués dans la fusillade.

Une telle violence aléatoire n’est pas sans précédent au Mexique.

En juin de l’année dernière, une faction rivale du cartel du Golfe est entrée dans la ville frontalière de Reynosa et a tué 14 personnes que le gouverneur a identifiées comme des “citoyens innocents”. L’armée a répondu et a tué quatre hommes armés présumés.

Et les cartels au Mexique détournent fréquemment des véhicules et les brûlent pour distraire la police ou les empêcher de poursuivre des hommes armés.

