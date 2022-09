Villes en perdition : celles de certaines régions d’Asie disparaissent le plus rapidement, selon une étude

Selon les scientifiques, les villes le long des côtes de l’Asie du Sud et du Sud-Est s’enfoncent – encore plus rapidement que des villes similaires ailleurs – en raison d’une urbanisation rapide et mal contrôlée, ce qui accroît les risques déjà posés par l’élévation du niveau de la mer. Au cours des deux dernières décennies, la population de Chittagong au Bangladesh, dans la baie du Bengale, a augmenté de plus de 120 % pour atteindre 5,2 millions. C’est également l’une des villes qui coule le plus rapidement au monde, selon de nouvelles recherches.

L’étude, publiée cette semaine dans la revue Durabilité naturelle, trouvé ceci les terres s’enfoncent particulièrement rapidement dans les villes côtières construites sur des « deltas fluviaux plats et à faible altitude », où l’extraction des eaux souterraines et du pétrole est stimulée par une croissance et une urbanisation rapides.

Dirigé par la Nanyang Technological University (NTU) de Singapour, un groupe de scientifiques internationaux a utilisé des images satellite prises entre 2014 et 2020 pour analyser les terres en train de couler dans 48 des villes côtières les plus densément peuplées, avec des populations d’au moins 5 millions d’habitants, à travers le monde. Ils ont constaté que la vitesse médiane de l’affaissement des terres – la vitesse à laquelle les terres s’enfoncent – dans chacune des 48 villes côtières s’étend jusqu’à 16,2 millimètres, soit plus de 0,6 pouces.

“Lorsque de grandes quantités d’eau sont extraites du sous-sol, les sédiments se compactent et commencent à couler sur eux-mêmes car il y a moins d’eau qui retient les sédiments, provoquant ainsi l’enfoncement des terres”, a déclaré Cheryl Tay, doctorante en sciences de la terre à NTU. et auteur principal de l’étude.

Les villes d’Indonésie, du Myanmar et d’Inde ont également certains des taux d’affaissement de terrain les plus élevés, selon l’étude. Washington faisait partie des 48 villes côtières étudiées, mais a un taux d’affaissement du sol relativement faible – en moyenne de zéro millimètre par an – et présente un risque moindre d’être affecté par l’élévation du niveau de la mer.

Les conclusions du rapport prennent également en compte et fournissent des vitesses pour les quartiers plus à l’intérieur des terres, où l’élévation du niveau de la mer peut encore affecter les populations par le biais d’événements météorologiques extrêmes, tels que les typhons, les ouragans et les inondations.

“Cette étude est importante car elle a quantifié l’affaissement des terres d’une manière cohérente à l’échelle mondiale, qui peut être utilisée pour améliorer les estimations de l’élévation du niveau de la mer”, a déclaré Emma Hill, professeur de sciences de la terre à NTU et l’un des auteurs du rapport.

Les chercheurs n’ont pas enquêté sur les raisons de l’affaissement du sol dans le cadre de l’étude.

Jakarta, l’une des villes qui coule le plus rapidement, devrait être remplacée en tant que capitale de l’Indonésie après des années de croissance rapide, de congestion et de pollution. En janvier, le gouvernement indonésien a adopté une loi décrivant comment il envisage de déplacer la capitale vers une zone de jungle dans le Kalimantan oriental, à Bornéo – une décision qui, selon les militants écologistes, stimulerait davantage la déforestation.

“D’ici 2030, une grande partie de Jakarta sera inhabitable”, a déclaré Kian Goh, architecte et urbaniste qui étudie la manière dont les villes des États-Unis et d’Asie du Sud-Est réagissent au changement climatique. “La cause profonde de l’affaissement des terres dans les villes est le développement associé à un manque de planification adéquate.”

Goh a déclaré que bien que l’étude soit utile pour donner aux lecteurs une “vue d’ensemble” sur les villes côtières les plus vulnérables à l’affaissement des terres, elle ne déballe pas les problèmes systémiques qui augmentent les risques dans ces zones. “Les endroits où l’affaissement du sol est le plus élevé abritent souvent des populations pauvres vivant dans des colonies datant de l’époque coloniale”, a-t-elle déclaré. “Ce sont des zones plus à risque, où les gens souffrent le plus.”