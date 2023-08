Villes en feu: 24 heures en état d’urgence dans le centre de l’Okanagan

@kelownacapnews

Le feu de forêt du ruisseau McDougall s’est propagé à la montagne Knox et à la plage McKinley de Kelowna. Les personnes à proximité des zones touchées sont priées de préparer un sac de voyage et d’être prêtes à partir à tout moment. Plus sur kelownacapnews.com.

