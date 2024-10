Villes du futur : construire avec innovation et durabilité

Dequindre Cut, Détroit / The High Line Network, SmithGroup. Image gracieuseté de The Dirt

Tout au long de l’histoire, il est devenu clair que la clé d’un projet durable et durable est de poser des fondations solides. Notre société se dirige vers un avenir plus urbain dans lequel la densité des métropoles sera toujours plus grande. C’est pourquoi cet avenir plus urbain nécessite un urbanisme moderne capable de construire des structures innovantes, durables et flexibles. Parce que la seule façon de faire vivre mieux notre société est de construire mieux.

Pour atteindre cet objectif, nous devons adopter des approches intégrées qui tirent parti des technologies émergentes et des pratiques durables. Ici, l’impact positif qu’ont déjà les outils technologiques tels que le BIM ou les Logiciels de Gestion de Construction sur le développement de l’activité de construction est indéniable. Le BIM est la technologie la plus répandue et la plus utilisée, car elle permet de concevoir et de visualiser l’œuvre dans un environnement virtuel avant de la construire dans le monde réel, évitant ainsi des erreurs hypothétiques dans les différentes étapes de construction.

Une autre tendance qui permettra une construction plus efficace et durable est la construction industrialisée, selon laquelle entre 60 et 90 % d’un bâtiment peut être construit en usine avant que les pièces ne soient assemblées sur site. Grâce à ce mode de construction, les travaux de la Sagrada Familia de Barcelone ont progressé de façon spectaculaire vers leur date d’achèvement, prévue pour 2034.

De plus, la construction durable doit s’engager dans la circularité et dans une culture de réutilisation et de recyclage des matériaux, minimisant ainsi l’impact environnemental dès la planche à dessin. Il sera également essentiel d’intégrer la végétation urbaine comme élément intégral du système écologique de la ville et non comme simple décoration. Les villes plus vertes sont mieux à même de réduire les températures, d’améliorer la qualité de l’air et d’améliorer le bien-être des citoyens.

Tout cela pour transformer une industrie traditionnellement peu innovante en vue de rendre la construction plus durable, tant sur le plan économique que social. La construction est responsable de 37 % des émissions mondiales de CO2 et consomme 50 % de toutes les matières premières. Des données qui nous obligent tous à agir immédiatement et en urgence.

Demain.Congrès mondial du bâtiment veut contribuer à l’expansion de toutes ces tendances qui feront de la construction meilleure une réalité et non un rêve utopique. C’est pourquoi, du 5 au 7 novembre, nous réunirons des experts et des entreprises du secteur pour garantir que leur esprit d’innovation se traduise en une nouvelle feuille de route pour la construction.

Demain.Congrès mondial du bâtimentavec Demain.Mobilité et Demain.Économie bleuefait partie du Congrès mondial Smart City Expo 2024 (SCEWC)le plus grand événement mondial sur les villes et l’innovation urbaine, qui devrait accueillir cette année plus de 1 100 exposants et représentants de 850 villes et 140 pays.