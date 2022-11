Villes américaines où vous devez gagner plus de 200 000 $ pour vous offrir une maison

Mais les coûts d’accession à la propriété varient également considérablement d’un marché à l’autre, de nombreuses villes ayant besoin de beaucoup plus de revenus pour payer les versements hypothécaires mensuels d’une maison typique. Sur les 100 plus grandes régions métropolitaines des États-Unis, ces huit marchés sont classés comme les moins abordables, en fonction des besoins en revenus.

Les versements hypothécaires aux États-Unis ont augmenté en moyenne de 45,6 % au cours de la dernière année. Et avec des taux d’intérêt pour les prêts hypothécaires à taux fixe sur 30 ans qui avoisinent les 7 %, les acheteurs de maison doivent dépenser plus juste pour faire face à la hausse des coûts de financement, selon une nouvelle analyse de la plateforme immobilière Redfin .

Les coûts d’accession à la propriété continuent d’évincer tous les acheteurs, sauf les plus riches, et les propriétaires potentiels doivent désormais gagner 200 000 $ ou plus dans huit villes américaines pour s’offrir une maison typique, selon une nouvelle étude.

Prix ​​médian d’une maison : 763 000 $

Revenu nécessaire pour s’offrir une maison au prix médian : 205 312 $

Avec un pénurie chronique de logements et certains des résidents les plus riches des États-Unis, la Californie contient bon nombre des marchés les plus chers pour acheter une maison typique, sept nécessitant des revenus de 200 000 $ ou plus.

La ville de New York n’était pas loin derrière sur la liste, se classant 11e au classement général. Pour vous offrir une maison à prix médian dans la Big Apple, vous auriez besoin d’un revenu de 178 942 $ pour faire face aux paiements.

Aux fins de l’étude, l’abordabilité des versements hypothécaires suppose qu’un acheteur de maison donné ne consacre pas plus de 30 % de son revenu au logement — une règle empirique courante pour la budgétisation des dépenses.

Les prix médians des maisons sont basés sur les données de vente de Redfin entre octobre 2021 et octobre 2022, et les versements hypothécaires médians supposent que l’acheteur a versé un acompte de 5 %. Les taux hypothécaires sont basés sur les taux moyens d’octobre 2021 et d’octobre 2022, qui sont respectivement de 3,1 % et 6,9 %.

Vous voulez gagner plus et travailler moins ? S’inscrire pour le gratuit CNBC Make It: événement virtuel Your Money le 13 décembre à 12 h HE pour apprendre des maîtres de l’argent comme Kevin O’Leary comment vous pouvez augmenter votre pouvoir de gain.

Ne manquez pas : 3 Américains sur 5 ont fait bouger cet argent, mais ce n’est “pas une bonne idée”, selon un expert en crédit