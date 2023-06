Villes américaines où l’inflation continue d’augmenter : Miami, Detroit et plus

En 2022, l’inflation a atteint son plus haut niveau en 40 ans. Depuis lors, il a lentement commencé à décliner, mais certaines régions s’en sortent toujours mieux que d’autres.

Les villes de Floride, par exemple, figurent en tête de la liste récente de WalletHub villes où l’inflation augmente le plus. En ce qui concerne les villes individuelles, Miami est n ° 1, tandis que Tampa, en Floride, se classe quatrième sur la liste.

Au cours des 12 mois terminés en avril, le indice des prix à la consommation — qui mesure l’évolution des prix des biens et services payés par les consommateurs — a augmenté de 9 % à Miami et de 7,7 % à Tampa, contre 4,9 % pour l’ensemble des États-Unis.

Le bond au-dessus de la moyenne de Miami est en partie dû à sa 15% d’augmentation des prix des logements depuis avril 2022, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. D’autres coûts ont également augmenté à Miami et dans toute la Floride, explique Jill Gonzalez, directrice de la communication de WalletHub.

« En plus du logement, d’autres coûts de la vie ont augmenté », a déclaré Gonzalez à CNBC Make It. « L’électricité et d’autres services publics ont été parmi les principaux moteurs de l’inflation. »

Le coût de la nourriture à Miami a augmenté de 7,9 % entre avril 2022 et avril 2023, tandis que les prix de l’énergie ont augmenté de 7,1 %, les données révèlent.

À New York, la croissance de l’inflation a été beaucoup plus faible : 3,7 % sur l’IPC. Cependant, New York a un coût de la vie de base plus élevé et, par conséquent, l’inflation a moins de marge de progression, explique Gonzalez.

Voici les hausses d’inflation en 10 grandes villes, classées selon une moyenne pondérée des variations de l’IPC d’une année sur l’autre et sur deux mois :