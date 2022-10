Villes américaines où les prix des loyers ont le plus chuté en septembre

La croissance des prix des loyers aux États-Unis montre des signes de stabilisation, le prix médian des loyers en septembre ayant diminué d’un mois à l’autre pour la première fois cette année, de 2,48 %.

Après avoir grimpé de près de 20 % au début de 2022, la croissance des prix d’une année sur l’autre est tombée à 8,79 % en septembre, une analyse Rent.com a trouvé.

Cependant, les loyers sont toujours élevés : le prix médian national des loyers est maintenant de 2 002 $, comparativement à 1 840 $ à la même période l’an dernier.

Alors que les prix ont globalement baissé, certains marchés métropolitains ont enregistré des baisses plus importantes que d’autres. Parmi les 50 plus grands marchés locatifs américains, ces 10 villes ont connu la plus forte baisse en pourcentage d’un mois sur l’autre en septembre, selon Rent.com :

Cincinnati : -6,8% Columbus, Ohio: -5,7% Los Angeles: -3,6% San Antonio: -3,3% San Francisco-Oakland, Californie : -2,8% Indianapolis : -2,6% Raleigh, Caroline du Nord : -2,5% Crême Philadelphia: -2,4% Birmingham, Alabama : -2,3% La Nouvelle Orléans: -2,3%

Notamment, cinq de ces marchés ont connu une croissance des loyers à deux chiffres au cours de la dernière année, suggérant une correction des prix dans des marchés qui étaient peut-être en surchauffe.

Cincinnati a enregistré une baisse des prix de 6,82 % en septembre – la plus importante de toutes les villes le mois dernier – mais les loyers ont également augmenté d’environ 16,5 % depuis septembre dernier.

La baisse des prix des loyers fait suite à un marché immobilier qui n’a commencé que récemment à se calmer en raison de la hausse des taux hypothécaires. Après apparemment croissance illimitée des prix des maisons d’environ 40% depuis début 2020les prix des maisons ont récemment montré des signes d’aplatissement.

Les prix de location médians sont dérivés de tout l’inventaire disponible à l’aide de données extraites d’un réseau de sites d’annonces de location, notamment Rent.com, Apartment Guide et Redfin. Les 50 principales régions métropolitaines ont été déterminées par les estimations de la population du US Census Bureau pour 2021.

