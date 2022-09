Villes américaines où les prix des loyers ont le plus baissé en août

La ville de New York, sans surprise, a connu une augmentation de 46,7 % d’une année sur l’autre des prix des locations d’une chambre. Il y a également eu des augmentations particulièrement fortes dans quelques petites villes, telles que Fresno, en Californie, et Tulsa, en Oklahoma, qui ont enregistré une croissance annuelle de 40 % et 38,9 %, respectivement.

Zumper a analysé les données nationales de location de plus d’un million d’annonces actives aux États-Unis pour trouver le loyer médian demandé dans les 100 villes les plus peuplées.

Prix ​​médian du loyer d’un appartement 1 chambre : 1 450 $

Changement de prix d’un mois à l’autre : -5,8%

Changement de prix d’une année sur l’autre : 11,5 %

Des Moines a devancé Anchorage pour la baisse de prix la plus importante de seulement 0,1 %. De plus, c’est la seule ville du top cinq où le loyer médian est inférieur à 1 000 $ par mois.

La région qui semble s’être le plus refroidie dans l’ensemble est le Sud-Est. La migration est montée en flèche pendant la pandémie parce que les gens voulaient un temps plus chaud, plus d’espace et des endroits moins chers pour vivre, rapporte Zumper.

Mais avec ce regain d’intérêt est venu une flambée des prix. Maintenant, cependant, les prix semblent se stabiliser à mesure que la migration se refroidit.

Pourtant, dans certains endroits, le loyer est plus élevé que jamais, comme à Miami. Cependant, elle est passée de la troisième ville la plus chère des États-Unis à la sixième.

