Villes américaines où les maisons de départ sont abordables

Les maisons de départ sont généralement considérées comme la première maison qu’une famille peut acheter, elles ont donc tendance à être plus petites et moins chères que les autres maisons mises en vente. Mais en raison des coûts d’accession à la propriété, la première maison devient la « substance des mythes », selon Point2.

A part un pénurie chronique de logements qui est antérieure à la pandémie de Covid-19, les contraintes d’approvisionnement et les coûts croissants des matériaux de construction ont contribué à l’augmentation des prix des maisons, explique Lawrence Yun, économiste en chef à la National Association of Realtors.

Et avec des prix des maisons en hausse de près de 30 %, « nous savons avec certitude que les revenus des gens n’ont pas augmenté de 30 % », dit-il.

Le marché restera probablement décourageant, du moins jusqu’à ce que les taux hypothécaires baissent et que l’offre de logements rattrape la demande, dit Yun. Malheureusement pour les acheteurs potentiels, la construction de maisons a ralenti récemment en raison de l’incertitude économique.

« Le marché de la maison de démarrage est devenu de plus en plus difficile au cours des 20 dernières années », explique Yun. Cela a créé une “fracture sociale” entre les propriétaires et les non-propriétaires, qui “ont simplement l’impression de ne pas pouvoir rattraper leur retard”.

