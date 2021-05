Villes américaines où les loyers baissent: rapport du Guide des appartements

Les gens sont en mouvement depuis que la pandémie de Covid-19 a frappé. Avec le travail à distance en jeu, beaucoup quittent des villes chères comme New York, Los Angeles et Chicago pour la banlieue ou pour des villes plus abordables comme Austin, Phoenix ou Nashville, selon un rapport de LinkedIn.

Les prix des loyers à travers le pays se sont ajustés aux tendances, selon un nouveau rapport du Guide des appartements.

Par exemple, le loyer moyen d’un appartement d’une chambre dans des villes notoirement chères comme San Francisco, Manhattan et Seattle diminue, tandis que des villes comme Kansas City, Missouri, Gilbert, Arizona et Las Vegas connaissent des pics des prix moyens des loyers d’une chambre.

«Nous assistons à cette tendance depuis quelques mois maintenant, mais la baisse des prix des loyers dans les villes notoirement chères se démarque ici», a déclaré Brian Carberry, rédacteur en chef chez Apartment Guide à CNBC Make It.

Alors que le loyer moyen d’une chambre à coucher est en baisse de 45% à San Francisco et de 27% à Manhattan, Carberry pense qu’à un moment donné, les prix se stabiliseront à mesure que les villes commenceront à rouvrir et que les gens chercheront à retourner travailler.

«Pour les locataires, c’est une excellente occasion d’entrer dans une région chère pour bien moins que ce qu’il aurait coûté avant la pandémie», dit-il.

Pour réaliser le rapport, Apartment Guide a comparé les données de prix de location de mars 2020 à mars 2021 en utilisant la liste des appartements de ApartmentGuide.com et Rent.com.

Voici les villes américaines où le loyer moyen d’une chambre à coucher augmente et diminue le plus, selon le Guide des appartements rapport.