Ville portuaire ukrainienne, Kharkiv sous les bombardements russes

Mykolaïv et sa région environnante sont quotidiennement touchées depuis des semaines par le conflit. Samedi, un enfant a été tué et cinq personnes ont été blessées dans des attaques à la roquette dans la région, a déclaré le gouverneur Vitaliy Kim. Le maire de la ville de Mykolaïv, Oleksandr Senkevych, n’a pas précisé s’il y avait eu des blessés lors de l’attaque nocturne, qui, selon lui, a également endommagé certaines résidences.

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, a déclaré dans un communiqué que les experts de l’agence, qui sont arrivés à Zaporizhzhia jeudi, ont été informés par des cadres ukrainiens que la quatrième et dernière ligne opérationnelle était en panne. Les trois autres ont été perdus plus tôt pendant le conflit.

En outre, la direction de la centrale a informé l’AIEA qu’un réacteur a été déconnecté samedi après-midi en raison de restrictions du réseau. Un autre réacteur fonctionne toujours et produit de l’électricité à la fois pour le refroidissement et d’autres fonctions de sécurité essentielles sur le site et pour les ménages, les usines et autres via le réseau, indique le communiqué.