Ville portuaire ukrainienne, Kharkiv sous les bombardements russes

KYIV, Ukraine (AP) – Des bombardements russes ont frappé la ville portuaire de Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine, pendant la nuit, endommageant un centre de traitement médical, a déclaré dimanche le maire de la ville.

Mykolaïv et sa région environnante sont quotidiennement touchées depuis des semaines par le conflit. Samedi, un enfant a été tué et cinq personnes ont été blessées dans des attaques à la roquette dans la région, a déclaré le gouverneur Vitaliy Kim. Le maire de la ville de Mykolaïv, Oleksandr Senkevych, n’a pas précisé s’il y avait eu des blessés lors de l’attaque nocturne, qui, selon lui, a également endommagé certaines résidences.

Mykolaïv, sur la rivière Southern Bug à environ 30 kilomètres (20 miles) en amont de la mer Noire, est un port important et un centre de construction navale.

À Kharkiv, la deuxième ville d’Ukraine, des bombardements russes ont mis le feu samedi soir à un grand complexe de restaurants en bois, selon les services d’urgence de la région. Une personne a été tuée et deux blessées dans des bombardements dans la région, a déclaré le gouverneur Oleh Syniehubov.

Pavlo Kyrylenko, gouverneur de la région orientale de Donetsk où les forces russes tentent de prendre le contrôle total, a déclaré que quatre personnes avaient été tuées dans des bombardements samedi.

Le chef de l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU a déclaré samedi que la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, sous contrôle russe, en Ukraine, avait été déconnectée de sa dernière ligne électrique externe, mais qu’elle était toujours en mesure de faire passer l’électricité via une ligne de réserve au milieu de bombardements soutenus dans la région.

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, a déclaré dans un communiqué que les experts de l’agence, qui sont arrivés à Zaporizhzhia jeudi, ont été informés par des cadres ukrainiens que la quatrième et dernière ligne opérationnelle était en panne. Les trois autres ont été perdus plus tôt pendant le conflit.

Mais les experts de l’AIEA ont appris que la ligne de réserve reliant l’installation à une centrale thermique voisine livrait l’électricité produite par la centrale au réseau externe, selon le communiqué. La même ligne de réserve peut également fournir une alimentation de secours à la centrale si nécessaire, a-t-il ajouté.

“Nous avons déjà une meilleure compréhension de la fonctionnalité de la ligne électrique de réserve pour connecter l’installation au réseau”, a déclaré Grossi. “Ce sont des informations cruciales pour évaluer la situation globale là-bas.”

En outre, la direction de la centrale a informé l’AIEA qu’un réacteur a été déconnecté samedi après-midi en raison de restrictions du réseau. Un autre réacteur fonctionne toujours et produit de l’électricité à la fois pour le refroidissement et d’autres fonctions de sécurité essentielles sur le site et pour les ménages, les usines et autres via le réseau, indique le communiqué.

L’installation de Zaporizhzhia, qui est la plus grande centrale nucléaire d’Europe, est détenue par les forces russes depuis début mars, mais son personnel ukrainien continue de l’exploiter.

Vladimir Rogov, le chef de l’administration locale installée par la Russie à Enerhodar, la ville où se trouve l’usine, a été cité par les agences de presse russes comme disant qu’il n’y avait pas eu de nouveau bombardement de la zone dimanche à midi.

