Le personnel du bureau travaillait en grande partie à domicile aujourd’hui alors que le troisième verrouillage national de la Grande-Bretagne commençait à se fermer, mais les commerçants, les travailleurs clés et les entreprises essentielles ont continué à se déplacer pour trouver leur travail.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré hier soir que les restrictions, qui entreront demain, permettraient de contenir le virus et de protéger le NHS.

Son appel aux armes a été largement obéi par le personnel de la ville qui est resté à l’écart des voyages, mais les gens, y compris les constructeurs et les employés de café, se rendaient toujours à leur travail comme le permettaient les nouvelles règles.

Cela signifiait que si d’énormes blocs d’affaires vides créaient une atmosphère de ville fantôme à travers le pays, certains itinéraires de voyage semblaient relativement occupés.

Et les données de trafic ont montré très peu de mouvement par rapport à hier, malgré le discours dramatique de M. Johnson hier soir.

Cela s’est produit malgré les grandes entreprises telles qu’Amazon, Goldman Sachs et la Bourse de Londres qui disaient aux travailleurs de rester à la maison à moins qu’ils ne fassent partie du personnel essentiel.

Les rues de Londres autour des points chauds du tourisme étaient vides dans le cadre des efforts de lutte contre le virus

Le centre commercial déserté, entouré par le palais de Buckingham, alors que Londres se dirige vers son troisième verrouillage

Pont du silence: le Tower Bridge de Londres près de l’hôtel de ville était vide de la foule habituelle

National Portrait Gallery de Londres le matin après le discours du Premier ministre Boris Johnson

Des rues vides à Manchester le premier jour après l’annonce du nouveau verrouillage du COVID-19

Le centre-ville de Plymouth était complètement absent des acheteurs après l’annonce du Premier ministre

Les véhicules sur la M4 à Langley dans le Berkshire le matin ont montré que le voyage était toujours en cours

Un métro londonien semblait relativement occupé aux heures de pointe malgré le plaidoyer pour le travail à domicile

Cette plate-forme à West Ham avait l’air bondée pendant le voyage au travail mardi matin

Le personnel de la célèbre Bourse de Londres travaillait principalement à domicile, avec une petite équipe clé autorisée à entrer dans les bureaux.

C’était la même chose avec d’autres grandes entreprises, y compris Standard Chartered, avec ceux qui peuvent travailler à domicile le faisant.

Le personnel de Goldman Sachs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique a tous été informés hier soir par mémo que seuls les membres clés devraient entrer.

Il a déclaré: « Au Royaume-Uni, jusqu’à nouvel ordre, nous poursuivrons notre approche essentielle au bureau annoncée en décembre.

«Dans l’ensemble de la région EMEA, les défis sont similaires, de nouveaux verrouillages locaux se poursuivant jusqu’en janvier dans de nombreux pays.

« Cela nécessitera une prudence et une flexibilité permanentes de notre part à tous. »

Amazon a également déclaré au personnel du monde entier, tant qu’ils pouvaient faire leur travail à domicile, qu’ils étaient invités à le faire jusqu’au 30 juin.

Le palais, généralement grouillant de touristes, a été presque complètement abandonné aujourd’hui

Les rues calmes de Nottingham ce matin alors que l’Angleterre entre dans un autre verrouillage complet

La gare de New Street à Birmingham à 8 h 47 le matin aujourd’hui après le discours du Premier ministre

Certains travailleurs, y compris les gens de métier et le personnel du café, sont autorisés à continuer à travailler

L’autoroute M4 près de Maidenhead après le lever du soleil a montré moins de voitures sur les routes

Les rues de Bristol semblent vides alors que l’Angleterre se prépare à entrer dans le troisième verrouillage national

Le trafic aux heures de pointe à Londres, Newcastle, Bristol et Birmingham n’a montré aucune baisse par rapport à lundi

Le nouveau verrouillage en Angleterre en un coup d’œil Toutes les écoles primaires et secondaires fermeront avec effet immédiat

Les classes resteront réservées aux élèves vulnérables et aux enfants des principaux travailleurs.

Le plan est pour eux de rouvrir après la pause de février.

Il est peu probable que les examens A-Level et GCSE se déroulent comme prévu cet été.

Les universités resteront également fermées aux étudiants jusqu’à la mi-février.

Les crèches resteront entièrement ouvertes.

Le public devrait rester à la maison à moins qu’il ne doive partir pour l’une des cinq raisons suivantes: s’il ne peut pas travailler à domicile, faire les courses pour les produits de première nécessité, faire de l’exercice, donner des soins et recevoir des soins médicaux ou des urgences.

Tous les détaillants non essentiels, l’hôtellerie et les «soins personnels» comme les coiffeurs doivent fermer.

Les restaurants et autres restaurants peuvent continuer à fonctionner pour les plats à emporter et les livraisons.

Mais les pubs ne seront plus autorisés à proposer des ventes d’alcool à emporter.

Les aires de jeux pour enfants resteront ouvertes.

Tous les sites sportifs intérieurs et extérieurs, y compris les terrains de golf, les gymnases, les piscines et les courts de tennis doivent fermer, et les sports d’équipe ne peuvent pas avoir lieu, même à l’extérieur.

Les sports d’élite comme la Premier League peuvent continuer selon leurs propres plans. Les conseils sont destinés aux personnes en forme et en bonne santé. Il existe des conseils supplémentaires pour les personnes cliniquement extrêmement vulnérables au coronavirus et les ménages avec une infection possible ou confirmée à coronavirus. Ils ne devraient pas aller au travail, à l’école, au collège ou à l’université et limiter le temps que vous passez à l’extérieur de la maison. Les directives indiquent que vous ne devriez sortir que pour des rendez-vous médicaux, de l’exercice ou si cela est essentiel. Les règles pour toutes les personnes en Angleterre stipulent également: Vous ne pouvez pas quitter votre domicile pour rencontrer des personnes avec qui vous ne vivez pas ou avec qui vous n’êtes pas dans une bulle de soutien (si vous êtes légalement autorisé à en former une).

Vous pouvez faire de l’exercice seul, avec une autre personne, ou avec votre foyer ou votre bulle de soutien.

Vous ne devez pas rencontrer d’autres personnes avec lesquelles vous ne vivez pas ou avec lesquelles vous avez formé une bulle de soutien, sauf pour une raison autorisée.

Restez à 2 mètres de toute personne n’appartenant pas à votre foyer.

Le Premier ministre a plongé l’Angleterre dans un verrouillage national décrit par certains comme plus brutal que celui de mars dernier lundi dans une tentative désespérée de tenir le coronavirus mutant à distance pendant le déploiement des vaccins.

Juste un jour après avoir exhorté les parents à renvoyer leurs enfants, le Premier ministre a déclaré dans un discours sombre du n ° 10 que les écoles primaires et secondaires seraient fermées à partir d’aujourd’hui jusqu’à au moins la mi-février, seuls les vulnérables et les descendants des principaux travailleurs étant autorisés. aller dans.

On dit aux étudiants universitaires de rester chez eux et d’étudier à distance, tandis que les examens ne se dérouleront pas comme prévu. Les crèches peuvent rester ouvertes.

Dans le cadre des nouvelles directives, publiées du jour au lendemain, au détail non essentiel, tous les établissements d’accueil, les gymnases et les piscines devront fermer à travers le pays.

Les cafés, bars et restaurants seront autorisés à servir des plats à emporter – mais dans un resserrement des mesures draconiennes du printemps dernier, ils ne seront pas autorisés à servir d’alcool.

On dit aux personnes vulnérables de se protéger si possible. Le culte communautaire peut continuer avec la mise à distance sociale en place.

Le public ne sera à nouveau autorisé à quitter son domicile que pour l’une des cinq raisons.

Ils doivent aller au travail si cela est essentiel, faire des emplettes pour les nécessités, faire de l’exercice – autorisé avec une autre personne d’un autre foyer, prendre soin de quelqu’un ou demander une aide médicale.

Ceux qui enfreignent les règles font face à 200 £ pour la première infraction, doublant pour les autres infractions jusqu’à un maximum de 6400 £.

La troisième compression nationale extraordinaire entrera en vigueur dans les premières heures de mercredi après la publication des règlements aujourd’hui, mais M. Johnson a exhorté le public à adopter les nouvelles règles maintenant.

Les députés auront un vote sur eux mercredi lors du rappel du Parlement, bien qu’il n’y ait aucune chance qu’ils soient vaincus.

Les mains jointes et assis derrière un bureau à Downing Street, M. Johnson a clairement indiqué qu’il n’y avait aucune chance qu’ils soient levés pendant au moins sept semaines – et peut-être plus si le déploiement du vaccin ne se passe pas bien.

«Nos hôpitaux subissent plus de pression qu’à n’importe quel moment depuis le début de la pandémie.

«Il est clair que nous devons faire plus… pendant que nos vaccins sont déployés», a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il ne serait pas « possible ou juste » que les examens se déroulent normalement cet été.

« Les semaines à venir seront les plus difficiles, mais je crois vraiment que nous arrivons à la fin de la lutte », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a promis qu’à la mi-février, les quatre principales catégories de la liste de distribution des vaccins auront eu leurs premiers coups.

Il y a 13,2 millions de personnes dans les quatre premiers groupes sur la liste de vaccination – les résidents des foyers de soins et les plus de 80 ans, les agents de santé de première ligne, les plus de 70 ans et les personnes cliniquement vulnérables.