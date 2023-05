Ville emblématique avec beaucoup de soleil offrant aux travailleurs 20 000 £ pour s’y installer – mais il y a un hic

UNE ville ICONIQUE aux États-Unis qui se prélasse au soleil offre aux travailleurs 20 000 £ pour s’y installer – mais il y a un gros hic.

Les responsables de Memphis, dans le Tennessee, sortent leurs carnets de chèques dans le but d’inciter les gens à occuper des postes dans leur secteur public en difficulté.

Vous pourriez recevoir 20 000 £ pour déménager à Memphis pour le travail Crédit : Alamy

Le berceau du rock ‘n’ roll a été frappé par un pic de démissions dans ses services de police et d’incendie ces dernières années.

Le taux de démission à Memphis – surnommée la Mecque mondiale de la musique – a grimpé de 40 % entre 2020 et 2021.

Les pénuries de personnel paralysantes, alimentées par le fait que de nombreux travailleurs abandonnent leur emploi pour des postes dans le secteur privé, ont forcé les autorités à faire preuve de créativité.

La ville a déjà essayé de recruter et de retenir des flics et des pompiers avec des primes d’embauche, mais a réalisé qu’elle devait élargir davantage ses horizons.

Les responsables espèrent maintenant attirer les gens vers des postes de sécurité publique en offrant des incitations en espèces aux personnes pour qu’elles déménagent à Memphis.

Avec un faible coût de la vie, une grande zone métropolitaine, ainsi que des bars de jazz et de blues à chaque coin de rue, qu’y a-t-il à ne pas aimer ?

Célèbre pour son hospitalité du Sud, il y en a pour tous les goûts, de son alcool à son barbecue.

Les personnes éligibles pour rejoindre bobbies on the beat peuvent remporter un bonus de signature de plus de 11 000 £, ainsi que près de 8 000 £ d’aide à la réinstallation.

Et les personnes qui rejoignent les pompiers devraient recevoir une prime à la signature de près de 4 000 £, qui correspond également au montant qu’elles recevront en aide à la réinstallation.

Vos futurs jours de congé pourraient vous impliquer de faire une escapade à Graceland, de regarder les Memphis Grizzlies triompher sur un terrain de la NBA ou simplement de vous imprégner de la riche culture.

Mais il y a un hic dans cette décision apparemment simple – ceux qui acceptent les paiements sont tenus de travailler avec la ville pendant au moins quatre ans.

Si les nouvelles recrues décident qu’elles veulent changer de carrière avant la fin de cette période, elles doivent rembourser une partie de l’argent.

Le programme de recrutement est financé par l’argent reçu par Memphis dans le cadre du plan de sauvetage américain introduit pendant la pandémie.

La ville a réservé 13,5 millions de dollars sur sa caisse noire de 161 millions de dollars pour les incitations au recrutement de la sécurité publique et le soutien du personnel au recrutement dans un plan approuvé l’année dernière.

Le directeur des ressources humaines de Memphis, Alex Smith, a déclaré à Route Fifty : « Nous sommes actuellement sur un marché du travail tout à fait unique.

« Chaque responsable des ressources humaines à qui je parle est vraiment aux prises avec cette idée concernant ce taux de démission plus élevé et ce qu’il faut faire là-bas.

« Je pense que nous nous efforçons tous vraiment d’essayer de faire ce que nous pouvons pour embaucher aussi efficacement et équitablement que possible. »

Elle a déclaré que les incitations financières qui ont été promues sur les réseaux sociaux et dans les campagnes de marketing ont aidé la ville à être compétitive dans un marché du travail tendu.

Smith a expliqué que Memphis a déjà embauché environ 180 policiers et plus de 160 pompiers avec des primes de signature.

Mais elle a estimé que seules trois recrues de la police avaient accepté les paiements de réinstallation jusqu’à présent.

Elle a ajouté: « De mon point de vue, c’est un outil efficace pour nous aider à faire entrer les gens. »

Nous avons déjà raconté comment une entreprise de Tusla, dans l’Oklahoma, offrait aux gens 7 700 £ pour s’y installer pour travailler.

Les candidats chanceux devaient se voir attribuer des bureaux de coworking gratuits ainsi que des invitations à des événements exclusifs pour les aider à s’installer.

Et ce travail offrait aux employés plus de 4 000 £ par mois pour travailler seulement six heures par jour – mais personne ne voulait l’accepter.

Un député australien a plaidé pour que les cueilleurs de fruits s’avancent pour trier les récoltes exceptionnelles de la saison au milieu d’une pénurie critique de travailleurs dans le pays.

Ils ont décidé d’offrir l’incitation en espèces dans le but d’économiser des millions de dollars en pertes potentielles dues à la pourriture des fruits mûrs.