Ville du livre de Shanghai / Laboratoire Wutopia

La librairie s’adresse à ceux qui ne lisent pas. En Chine, le nombre de personnes qui maintiennent l’habitude de lire est bien inférieur à celui de ceux qui ne lisent pas. Le nombre limité de lecteurs ne peut à lui seul sauver les librairies. Par conséquent, les villes du livre doivent être conçues pour un plus grand nombre de non-lecteurs, les incitant à entrer dans la librairie. De cette façon, ils pourront sauver la librairie. En Chine, le temps passé par les utilisateurs en ligne sur leur téléphone a largement dépassé le temps passé dans des espaces physiques hors ligne. De plus, les prix des livres achetés en ligne sont bien inférieurs à ceux des librairies physiques, entraînant une perte de lecteurs pour les librairies. Par conséquent, mon objectif est d’allouer ne serait-ce qu’une heure sur les 10 ou 8 heures que certains utilisateurs en ligne consacrent chaque jour à leur téléphone, les incitant à entrer dans une librairie proposant des attractions introuvables en ligne. De cette façon, ils pourront sauver la librairie.

Le plus grand défi est d’affronter les souvenirs romancés. Fin 2021, la Shanghai Book City a déclaré sa fermeture pour rénovation à travers une série d’événements. Cela a même été interprété à tort par certains médias autonomes comme une fermeture définitive. En conséquence, les lecteurs se sont rassemblés en masse à la librairie pour lui rendre hommage. Rétrospectivement, les défis rencontrés par le premier complexe complet de vente de livres en Chine, inévitablement en déclin sous l’impact d’Internet, ont été négligés. Au lieu de cela, ce qui a émergé était une mémoire collective romancée, élevée et sublime. La mémoire collective a le potentiel de déformer et de réécrire la véritable forme de ce projet et même de se méfier de toute transformation future. En effet, le plus grand défi de l’architecte réside dans la mémoire collective idéalisée. De mon point de vue professionnel, la disposition spatiale et la façade architecturale de la librairie elle-même n’ont pas la signification architecturale que j’ai mentionnée. Par conséquent, en rénovant la librairie, je ne ressens aucun fardeau. J’ai déjà déterminé que Shanghai Book City devrait passer d’une simple librairie à un complexe culturel avec de nombreuses scènes commerciales et sociales appliquées, centrées sur le partage des connaissances. Ce complexe culturel est une ville verticale abstraite, spécifique et nuancée, une représentation idéaliste de Shanghai. C’est aussi un segment d’une épopée urbaine qui peut être chantée à haute voix. Elle naît de l’ancienne librairie, sans rompre les liens avec l’histoire mais en utilisant les livres comme fondement d’une nouvelle ville.

Construire une nouvelle ville avec des livres, Conditions de construction d’une ville. Dans le cadre de cette modernisation et de cette rénovation, la librairie, construite en 1998, doit être inspectée conformément aux dernières réglementations en matière de sécurité incendie. Par conséquent, il est nécessaire d’augmenter le nombre, la largeur et l’emplacement des escaliers d’évacuation et de les améliorer en ajoutant des gicleurs et des rideaux coupe-feu. Dans cette mise à niveau et rénovation, les modifications structurelles ne peuvent pas dépasser 10 % de la structure totale. Le contour extérieur original de la librairie ne peut être modifié. La librairie de 12 000 mètres carrés ne peut pas augmenter sa superficie et, bien entendu, le propriétaire n’est pas autorisé à la réduire. Cependant, le sous-sol d’origine n’appartient plus à la librairie. Dans cette mise à niveau et rénovation, il est nécessaire d’introduire des formats commerciaux qui s’harmonisent avec la librairie et ne perturbent pas l’ambiance de la librairie. Dans le même temps, il est crucial de ne pas compromettre l’ambiance de la librairie tout en équilibrant les coûts opérationnels. La Cité du livre de Shanghai vise, à travers cette modernisation et cette rénovation, non seulement à garantir l’efficacité opérationnelle, mais également à continuer d’être un point de repère culturel à Shanghai, contribuant ainsi à la renaissance de Fuzhou Road en tant que rue culturelle.

Processus de génération de mur-rideau en aluminium perforé

Construire une ville commence avec la Montagne du Livre. Saisissant l’opportunité de cette mise à niveau et de cette rénovation, j’espère libérer l’espace du rez-de-chaussée, en le combinant avec la conception des trottoirs pour créer une place culturelle publique semi-ouverte et gérable. Cela permettra à Fuzhou Road, qui a perdu son caractère piétonnier, de retrouver un espace public où les citoyens pourront se rassembler. J’ai utilisé les différences de hauteur architecturales d’origine, combinées à la conception des trottoirs, pour créer une place en forme de terrasse et j’ai formé une plate-forme intérieure nommée « Book Mountain ». Cette montagne tridimensionnelle à l’intérieur du bâtiment sert de plateforme. Il peut être utilisé pour des lancements de livres, des expositions et des événements, devenant ainsi une scène pour des activités culturelles. Les lecteurs peuvent librement s’asseoir, se tenir debout, parcourir et se promener. Ils peuvent même se lancer dans des chants impromptus. Se tenir au point culminant permet de surplomber la rue animée de Fuzhou, incitant à la contemplation. Le ton général de Fuzhou Road est gris et mon objectif est de rehausser l’intention de Book Mountain en utilisant une couleur d’accent. La Montagne du Livre rouge devient le premier point focal dans le champ de vision du piéton. De là, on peut emprunter des escaliers mécaniques pour accéder à la librairie, qui fonctionne comme une ville verticale.

Que la lumière soit. La première visite sur place m’a laissé l’impression que plus l’étage était haut, plus il devenait sombre. Même la lumière naturelle limitée au sixième étage était masquée par la sortie de secours fermée. Il faut donc qu’il y ait de la lumière. J’ai conçu trois atriums superposés à double hauteur pour amener la lumière du soleil au centre de la Montagne du Livre Rouge au premier étage à travers des lucarnes et des sols en verre. Les trois atriums font office de place, d’auditorium et de théâtre de cette ville au sein de la librairie. L’espace urbain se déploie verticalement du 2ème au 7ème étage. Partant des escaliers mécaniques, il s’étend pour former des rues, des jardins centraux, des cours et des structures. Les escaliers mécaniques sont disposés en quinconce tous les deux étages, permettant aux vrilles des rues de pénétrer le plus profondément possible à l’intérieur du bâtiment. Enfin, ils convergent vers le centre de chaque ville à deux étages : l’atrium. La ville entière ressemble un peu à un labyrinthe. Il invite à l’exploration. Le mot « exploration » représente une attitude décontractée et détendue envers la vie. Il lui manque un objectif fort et on peut errer tout en trouvant toujours de l’intérêt, de la surprise et de la joie spontanément et occasionnellement. Par conséquent, explorer la librairie devrait être comme se promener dans la rue, en y allant lentement, sans se précipiter.

Des étagères comme façade. J’ai utilisé une bibliothèque de 10 000 mètres de long pour construire la façade de cette ville. La perte du sous-sol signifiait également la perte de la bibliothèque d’origine. Malgré l’ajout de nouveaux escaliers d’évacuation, de salles de bains et de buanderies, tout en assurant la librairie et les zones commerciales, il n’a pas été possible de prévoir une bibliothèque aux étages supérieurs. J’ai donc décidé de laisser les livres sur les étagères. Les étages 2 à 6 abritent la zone de lecture, les 1er et 7ème étages servent de zones de stockage et le 8ème étage est dédié au stockage et aux présentoirs de couvertures. Les hautes étagères des deux atriums servent de vitrines. Ces étagères continues peuvent non seulement accueillir plus de 470 000 livres, dépassant la capacité spécifiée de la bibliothèque de 400 000, mais forment également une façade continue de livres le long de la rue, devant la librairie. Lors de la journée d’ouverture médiatique précédant l’ouverture de la librairie, une journaliste m’a dit que l’exposition ininterrompue des livres lui donnait l’impression d’être un poisson nageant dans l’océan. J’ai enfermé 16 « maisons dans des maisons » avec des étagères, des bureaux cachés, un théâtre de comédie, des studios d’écriture, des salles de classe de bien-être, une galerie d’art et un café. Après avoir traversé les étagères des deux côtés, on trouve des installations telles que de la restauration rapide, des salons de thé, des galeries, des cafés, un magasin de meubles d’art, une boutique de cadeaux, une papeterie, des ascenseurs, des toilettes et des cages d’escalier d’évacuation. Je n’ai aucune crainte du commerce et mes exigences envers les commerçants s’apparentent à celles établies dans les villes anciennes : ils doivent respecter la façade continue de livres dans ma ville. Cela garantit que différentes entreprises sont intégrées dans ma ville. C’est ce que signifie construire une ville avec des livres.

Bibliothèques

Construire Shanghai avec des livres, Tout le monde mérite le respect. En raison de sa diversité et de sa variété, je décris la librairie modernisée et rénovée comme un Shanghai miniature. Mais plus important encore, le point commun est l’inclusivité. Mon architecte de projet a suggéré de placer la rampe pour personnes handicapées sur le côté. Cela donnerait à la façade un aspect complet. J’ai refusé. J’ai insisté pour que l’extrémité de la rampe se situe à l’entrée principale, permettant aux personnes handicapées d’entrer dans la librairie avec autant de confiance que les personnes valides, atteignant tous les coins de la librairie. Fort de mon expérience lors d’une blessure au dos, j’ai conçu les mains courantes de manière à ce qu’elles soient longues de 4 centimètres et circulaires pour une prise et un effet de levier faciles. Enfin, derrière la Montagne du Livre, nous avons installé un escalier roulant pour les personnes handicapées afin que lorsqu’elles gravissent la Montagne du Livre, elles fassent face à Fuzhou Road. Sur la Montagne du Livre, tout le monde peut être le protagoniste.

Shanghai Book City, Wrapped (en référence à « L’Arc de Triomphe, Wrapped » de Christo et Jeanne-Claude)

Je n’ai pas modifié la frontière climatique qui sert de contour à la librairie. Finalement, j’ai enveloppé la façade originale de la librairie avec des panneaux d’aluminium perforés. Simultanément, j’ai recouvert les tuyaux qui devaient être placés à l’extérieur du mur pour éviter les trous pénétrants dus au dépassement des 10 % de changements structurels. La façade originale, abstraite et sémantiquement silencieuse, servait de seuil, excluant essentiellement ceux qui n’aiment pas lire. J’espère que la librairie pourra être lue. J’ai utilisé une approche symbolique pour créer la façade, formée par l’empilement d’innombrables tranches de livres. Les motifs à l’intérieur des épines constituent un symbole moderne classique qui représente le mieux…