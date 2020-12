La communauté balnéaire isolée de Broome est commercialisée comme une escapade idyllique pour les voyageurs à la recherche d’un paradis isolé, mais les habitants disent que la réalité est bien plus sombre.

La station balnéaire tropicale d’Australie-Occidentale est au milieu d’une vague de criminalité vicieuse où la drogue, les voitures brûlées, les vols et les coups sont un phénomène quotidien.

Un éditorial du journaliste local Jakeb Waddell mercredi révèle à quel point le problème est devenu grave.

Les habitants de la ville d’Australie occidentale disent que la réalité est beaucoup plus sombre (photo, une voiture volée brûlée à Broome)

«J’ai été réveillé par quelqu’un qui se promenait dans notre rue résidentielle à 5h30», a-t-il écrit dans un article pour le Broome Advertiser.

« Avant de quitter la maison, j’ai vérifié trois fois le cadenas de ma porte arrière, j’ai caché tous mes objets de valeur et mes clés de voiture de rechange, comme je le fais toujours, et j’ai pris toutes les autres précautions qui font partie des cinq minutes réservées à la tâche chaque matin. »

Alors qu’il se rendait au travail, trois bandes de jeunes ont, à trois reprises, jeté des pierres sur sa voiture.

Il a dit qu’il avait croisé une moto et deux voitures sur le bord de la route qui étaient complètement brûlées avant qu’une femme « clairement ivre » lui donne le majeur alors qu’elle courait au milieu de la route.

Rien de tout cela ne m’a fait tressaillir. C’était une matinée normale, sinon apprivoisée. Telle est la réalité de la vie à Broome.

Les habitants craignant que le problème ne soit désormais incontrôlable, les habitants ont appelé un forum sur la sécurité communautaire et ont invité neuf membres du gouvernement de l’État à y assister afin qu’ils puissent entendre de première main à quel point la situation est devenue mauvaise.

Les neuf députés ont tous déclaré qu’ils ne participeraient pas.

Un chien renifleur est photographié en train de chercher un véhicule dans la communauté criminelle de Broome

La police de Broome dirige les opérations MERCHANT et HEATSHIELD pour lutter contre le crime de volume dans la ville éloignée

Il est difficile de trouver des statistiques précises, mais jeudi, le sergent principal Dave Puertollano du poste de police de Broome a reconnu qu’il y avait un problème.

«La récente vague de crimes identifiée à Broome est décevante», a-t-il écrit sur Facebook.

« La police de Broome dirige les opérations MERCHANT et HEATSHIELD pour lutter contre le crime de volume à Broome. »

Mais il a affirmé qu’une partie importante des infractions aurait pu être évitée si davantage de personnes avaient verrouillé leurs portes et sécurisé leurs objets de valeur.

« Les infractions opportunistes sont considérablement facilitées lorsque les maisons et les hôtels ne sont pas sécurisés, les chambres déverrouillées, les véhicules laissés non sécurisés et aussi lorsque des objets de valeur sont laissés à l’intérieur des locaux à la vue des regards indiscrets », a déclaré le sergent principal Puertollano.

«À titre d’exemple des cambriolages signalés, plus de 50 pour cent se sont produits à la suite de portes ou fenêtres non verrouillées ou non sécurisées.

«Les portes et les fenêtres ont des serrures, les véhicules ont des serrures et des dispositifs d’immobilisation, veuillez les utiliser. Cela pourrait aussi être payant de laisser les lumières extérieures allumées et de prendre des mesures supplémentaires pour le rendre plus difficile pour les escrocs.

Broome dans WA (photo) n’est peut-être pas le premier lieu à l’esprit lorsque l’on pense à un paradis tropical – mais c’est ce que l’emplacement offre

Les plages de sable blanc de Broome éloignée ont été qualifiées parmi les meilleures d’Australie

En septembre, lorsque la fermeture des frontières était pleinement effective, les Australiens avaient réservé plus de billets pour Broome que pour tout autre point chaud de vacances, selon une étude de Skyscanner.

Connu pour ses plages de sable blanc immaculées et ses opérateurs touristiques sur les eaux bleues chaudes de la région n’ont aucun mal à attirer les vacanciers.

Mais pour ceux qui y vivent, c’est loin d’être le paradis.

Maria Mann, 65 ans, pensait autrefois que Broome était « la meilleure communauté du monde » après y avoir déménagé 40 ans plus tôt et avoir été captivée par le paysage, les couleurs du désert, la scène musicale animée et l’abondance de cultures différentes.

Maintenant, le travailleur des affaires autochtones envisage de faire ses valises et de quitter la ville.

Plus tôt cette année, Mme Mann a réveillé trois jeunes avec des capots en demandant ses clés de voiture et en la menaçant avec un tournevis.

« C’était effrayant de voir à quel point ils étaient calmes », a-t-elle déclaré à ABC.

«Ils étaient effrontés comme n’importe quoi… tellement effrontés.

«Ils n’étaient pas dérangés par moi… ils n’avaient peur de rien… ils étaient très confiants – sûrs d’eux-mêmes.

Daily Mail Australia a sollicité ses commentaires auprès du président de Broome Shire, le conseiller Harold Tracey.

