Ville de Streator, école secondaire proche de l’accord de football au complexe de la rue James – Shaw Local

La ville de Streator et l’école secondaire Streator sont sur le point de finaliser une entente qui permettra à l’école secondaire d’utiliser le complexe récréatif de la rue James pour ses programmes de soccer pour garçons et filles.

La question de savoir si des matchs y seront joués cet automne est toutefois incertaine, mais les responsables restent optimistes, tant qu’un accord est finalisé rapidement.

Le directeur municipal David Plyman a fourni au conseil municipal l’accord final quelques heures avant une réunion spéciale mardi, incitant certains membres du conseil à demander quelques jours pour l’examiner. Plus d’une douzaine de membres de la communauté de football de Streator et des responsables du lycée étaient présents mardi. Le conseil municipal a fixé une réunion spéciale à 17 heures le vendredi 30 juin à l’hôtel de ville, 204 S. Bloomington St., pour voter sur son approbation finale.

Le directeur sportif du lycée Streator, Nick McGurk, s’adresse au conseil municipal de Streator le mardi 27 juin 2023, au sujet de l’intérêt du lycée à utiliser le complexe récréatif de la rue James. Il s’est exprimé lors de la séance spéciale du conseil municipal. (Derek Barichello)

Le surintendant de l’école secondaire Streator, Scott Cameron, a déclaré au conseil scolaire lors de sa réunion régulière mardi que l’accord de 10 ans n’attend que la finalisation et que le district est en mesure d’aller de l’avant avec des améliorations au complexe une fois que le conseil municipal l’aura approuvé, même s’il y en a un couple éléments qui doivent encore être réglés, tels que l’état du système d’irrigation et/ou de l’éclairage.

Le district scolaire prévoit d’investir environ 120 000 $ au fil du temps dans le complexe, y compris un tableau de bord, une nouvelle clôture, l’ensemencement, la fertilisation et le resurfaçage, entre autres investissements. Le district scolaire utilisera 63 000 $ pour soutenir les améliorations des champs via une subvention de partenariat communautaire avec le Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois.

Bien que l’objectif soit d’y jouer cet automne, le directeur sportif Nick McGurk a déclaré que le lycée devait d’abord s’assurer que le terrain était en bon état, ce qui demanderait du travail.

Le terrain de football et le grand terrain de baseball sont restés inactifs sur la rue James cet été, le terrain de baseball faisant pousser des mauvaises herbes dans sa terre intérieure. Le district scolaire a approché la ville en avril, cherchant à déplacer son complexe de football sur la rue James, dans le but de donner à son programme de football ses propres installations, ainsi que de soulager le stress des terrains de baseball et de softball partagés par les programmes de football. L’installation sportive du Streator High School est l’endroit où l’équipe de football des garçons joue sa saison à l’automne, tandis que l’équipe de football des filles joue au Streator YMCA au printemps.

Les trois plus petits terrains de baseball et le parc à chiens resteront utilisés comme ils le sont actuellement sur la rue James, a déclaré Plyman. Le lycée a également accepté de tondre tous les champs, à l’exception du parc à chiens, a-t-il déclaré.

Plyman a déclaré que la ville n’avait prévu aucune amélioration à James Street en ce qui concerne l’accord. Il a déclaré que la ville devait encore environ 900 000 $ sur les fonds qu’elle avait empruntés en 2006 et refinancés en 2017 pour la construction de la rue James et du parcours de golf Anderson Fields.

« Nous transformerions le parc tel qu’il est pour que le lycée fasse ce qu’il veut », a déclaré Plyman. « Le parc a été sous-utilisé pendant des années, ce qui est l’une des principales raisons pour lesquelles nous voulions travailler avec le district scolaire. »

Le district scolaire est impatient de se mettre au travail sur la nouvelle installation, a déclaré McGurk.

« Donnez-nous cinq ans, et avec l’équipe que nous avons en place maintenant, nous en ferons quelque chose de bon pour la communauté. »