Ville d’Alaska où les habitants vivent dans un bâtiment

Imaginez vivre avec tous vos camarades de classe et la majorité de la population de votre ville sous un même toit. Imaginez votre bureau de poste local, votre épicerie et votre poste de police à quelques minutes d’ascenseur.

C’est la réalité de Jenessa Lorenz, vivant à Whittier, en Alaska, où elle et environ 85% des quelque 300 habitants de la ville vivent dans un bâtiment de 14 étages.

Après avoir remarqué les tendances de Whittier sur TikTok, Jenessa a publié une visite du bâtiment qu’elle a appelé chez elle au cours des sept dernières années. La vidéo a recueilli plus de 14 millions de vues.

«J’ai réalisé la vidéo en pensant: ‘OK, personne ne va se soucier d’une minuscule petite ville d’Alaska.’ Le lendemain, il a eu des millions de vues et j’étais sous le choc », a déclaré Lorenz à USA TODAY. «Le groupe Facebook de notre ville a également publié mon TikTok sur sa page.»

Lorenz a déclaré que l’intérêt pour Whittier était «écrasant», la plupart des utilisateurs de TikTok se demandant comment une ville survit sous un même toit. Cependant, Lorenz a déclaré que le bâtiment avait été créé pour que les résidents n’aient jamais à partir s’ils ne le voulaient pas.

C’est parce que le bâtiment abrite des entreprises essentielles telles que l’épicerie qui vend des fournitures de cuisine et de nettoyage de base. Pour les demandes de renseignements postaux et criminels, les résidents peuvent prendre un ascenseur jusqu’au bureau de poste et au poste de police. Il y a même une église située au sous-sol, a déclaré Lorenz.

La plupart des élèves, y compris Lorenz, fréquentent le K-12 à l’école communautaire de Whittier, et les élèves peuvent emprunter un court chemin entre le bâtiment et leurs salles de classe. Il y a actuellement 60 étudiants inscrits cette année scolaire, selon le site Web de l’école. Il n’y a qu’un seul autre senior diplômé en plus de Lorenz.

L’accessibilité à la ville est délicate – vous pouvez entrer par bateau ou par un tunnel à sens unique qui s’étend sur 2,5 miles. Le sens de la marche change toutes les 30 minutes, a déclaré Lorenz, et les résidents doivent planifier les rendez-vous chez le médecin et les déplacements dans le cadre du tunnel. Le tunnel ouvre à 7 h et ferme à 22 h

Construit pendant la guerre froide, le bâtiment nommé The Begich Towers accueille plus de 200 résidents. Le chemin de fer de l’Alaska possède 97% de la ville, il n’y a donc pas de maisons unifamiliales, selon un article de Slate. Le reste de la population vit dans un petit condominium, Whittier Manor.

«Les choses sont différentes à Whittier, mais la plupart de notre communauté n’est qu’à un étage, ce qui est formidable», a déclaré Lorenz.

Des centaines de personnes ont inondé la zone de commentaires de Lorenz TikTok avec des questions telles que « Où est le restaurant de restauration rapide le plus proche? » et « Qu’y a-t-il à faire pour s’amuser? »

Au collège, Lorenz a dit que ses amis et elle joueraient à des jeux de cartes et traînaient au sous-sol ou dans le hall du bâtiment pour s’amuser. Maintenant qu’ils sont plus âgés, Lorenz a déclaré qu’ils appréciaient les visites des glaciers de la ville, la randonnée, le ski et les feux de joie.

Avant de déménager à Whittier, sa famille vivait à Anchorage, une ville à environ une heure de route. Après avoir passé des week-ends à Whittier, la famille a décidé de déménager définitivement dans la petite ville entourée de montagnes et de nature sauvage.

La famille de Lorenz vit à Whittier depuis sept ans – son père est le maire actuel et sa mère est la secrétaire de l’école locale. À l’automne, Lorenz prévoit de fréquenter la Montana State University dans l’espoir de rencontrer de nouvelles personnes et de nouvelles communautés. Cependant, elle reviendra à Whittier chaque été et est ouverte à un avenir dans la ville.

«Whittier est un endroit formidable, donc je garderai toujours à l’esprit de revenir et peut-être même de rejoindre le conseil municipal et de suivre les traces de mon père», a déclaré Lorenz.

Comme des millions de personnes se sont intéressées à Whittier, Lorenz espère promouvoir le tourisme dans la ville pendant l’été. Elle prévoit de continuer à publier des visites et l’histoire de Whittier sur son compte TikTok pour apporter du tourisme, des revenus et de l’appréciation chez elle.

«Quand nous vivions à Anchorage, ce n’était pas la même chose. Whittier se sent comme à la maison, nous sommes tous dans ce seul bâtiment, nous sommes juste une immense communauté et nous adorons ça », a déclaré Lorenz.