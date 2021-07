Ville côtière de Colombie bondée de migrants africains et haïtiens

Les autorités locales estiment que plus de 10 000 migrants se sont massés récemment à Necocli, une ville de quelque 20 000 habitants mieux connue pour ses plages, ses cocotiers et ses volcans de boue bouillonnants. C’est devenu un goulot d’étranglement sur la piste mondiale des migrants qui serpente à travers l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale, jusqu’au Mexique, puis à la frontière sud des États-Unis.