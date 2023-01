Villarreal vs Real Madrid – Rapport de match de football – 19 janvier 2023

Le Real Madrid est revenu de deux buts pour battre Villarreal 3-2 lors de la Copa del Rey 16 derniers jeudi grâce à une brillante performance en seconde période du remplaçant Dani Ceballos.

Le milieu de terrain de 26 ans a délivré une passe décisive pour le premier but madrilène, a créé l’ouverture du deuxième et a marqué le vainqueur pour les visiteurs qui semblaient au bord de l’élimination alors qu’ils étaient menés 2-0 à la mi-temps.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

“J’étais ennuyé, très ennuyé”, a déclaré l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti. “Ils ont pris les devants tôt, nous avons pris des risques, ils ont bien joué le ballon par derrière, nous n’avons pas été décisifs dans les duels.

“J’ai dit à l’équipe de se réveiller. Ils se sont bien réveillés. C’est la première mi-temps et la seconde, la première n’était pas bonne, on ne peut pas jouer comme ça. Mais la réaction a été spectaculaire, on n’abandonne jamais avec ce badge . Mais on ne peut pas s’approcher du fond avant de réagir, ce n’est pas bon.”

Villarreal a rapidement pris les devants grâce à un coup brillant d’Etienne Capoue à la quatrième minute, qui a volé au second poteau.

Ils ont dominé la première mi-temps et ont prolongé leur avance à la 41e minute lorsque Gerard Moreno a trouvé Samuel Chukwueze fantôme entre deux défenseurs et a délivré une passe brillante à l’ailier nigérian qui a propulsé son tir dans le coin supérieur gauche.

Ceballos est sorti du banc à la 56e minute pour jouer un rôle central dans tous les buts du Real Madrid.

Une minute après son entrée en jeu, il a délivré une superbe passe en profondeur à Vinicius Jr qui a marqué à bout portant.

Douze minutes plus tard, il centre sur Karim Benzema dont la tête imposante est refusée par Filip Jorgensen mais permet à Eder Militao de marquer sur le rebond. À la 86e minute, Ceballos a réussi un tir bas parfait juste à l’intérieur de la surface pour donner la victoire au Real Madrid.

Après sa défaite 2-1 en Liga contre Villarreal il y a deux semaines et une défaite 3-1 contre Barcelone en finale de la Super Coupe d’Espagne dimanche dernier, le Real Madrid avait besoin d’une victoire pour retrouver sa confiance alors qu’il tentait de remporter son premier triomphe dans la compétition depuis 2014. .