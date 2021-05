Villarreal vs Manchester United – Rapport de match de football – 26 mai 2021

Villarreal a battu Manchester United lors d’une séance de tirs au but épique lors de la finale de la Ligue Europa en Pologne mercredi soir après que le match se soit terminé 1-1 en temps régulier et prolongé.

Lors de la première finale européenne à être disputée devant une foule en deux ans au milieu de la pandémie de COVID-19, Villarreal a survécu à une seconde période difficile pour obtenir un match nul après la prolongation avant de passer à une fusillade tendue.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Une demi-heure d’ouverture nerveuse n’a vu aucune des deux équipes ne créer de réelles chances jusqu’à ce que Gerard Moreno de Villarreal se retrouve à la queue d’un coup franc dans la surface de réparation et passe à la maison devant David De Gea dans le but de Manchester United pour donner l’avantage à l’équipe d’Unai Emery à Mi-temps.

Edinson Cavani a marqué au début de la seconde période pour amener United au niveau, bondissant sur une balle lâche en haut de la surface de réparation de six mètres et tirant devant Gerónimo Rulli pour porter le score à 1-1.

Villarreal disputait sa toute première finale majeure et l’entraîneur Emery a reconnu que United était le favori en raison de son histoire plus riche, mais a exhorté son équipe à « continuer à faire tomber les barrières » après quatre sorties en demi-finale.

Getty

United était la meilleure équipe tout au long de la seconde période, mais aucune des deux parties n’a été en mesure de trouver un vainqueur en temps réglementaire et le match s’est prolongé.

Le rythme du match s’est poursuivi pendant les prolongations et sans but marqué, il s’agissait d’une séance de tirs au but pour décider du vainqueur de la Ligue Europa.

Les équipes ont fait des allers-retours lors de la fusillade, le gardien de Villarreal Rulli marquant sa tentative de pénalité avant que De Gea ne rate le sien après que les 10 joueurs de champ des deux équipes aient converti leurs tirs au but lors de la finale de la fusillade 11-10.

Le résultat signifie que Man United n’a remporté aucun titre d’aucune sorte en quatre saisons, depuis la dernière levée du trophée de la Ligue Europa lors de la campagne 2016-17 sous Jose Mourinho.

L’entraîneur de Villarreal, Emery, a remporté un quatrième titre record dans la compétition après avoir remporté trois victoires en Ligue Europa avec Séville.