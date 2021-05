Villarreal vs Arsenal – Rapport de match de football – 29 avril 2021

Villarreal a pris un léger avantage lors de sa demi-finale de Ligue Europa contre Arsenal avec une victoire 2-1 à domicile au match aller jeudi, bien qu’ils se sentent frustrés de laisser le club londonien s’en tirer.

Les buts de Manu Trigueros et Raul Albiol en première mi-temps ont mis le club espagnol aux commandes et cela semblait sombre pour les visiteurs lorsque Dani Ceballos a été expulsé juste avant l’heure.

Arsenal basculait et avait besoin du gardien Bernd Leno pour éviter de glisser plus loin derrière, mais ils ont été jetés une bouée de sauvetage lorsque Nicolas Pepe a converti un penalty à la 73e minute.



Un match chaotique a pris une autre tournure puisque Villarreal a également été réduit à 10 hommes lorsque l’ancien joueur de Tottenham Hotspur, Etienne Capoue, a reçu un deuxième carton jaune.

Arsenal avait une dernière chance sans faute, mais la tentative du remplaçant Pierre-Emerick Aubameyang de l’intérieur de la surface a été sauvée par le gardien de Villarreal Geronimo Rulli.

« En fin de compte, nous leur avons permis de rester en vie », a déclaré Trigueros après le match. « Nous avons gagné, mais en regardant le match, nous aurions dû faire mieux. Ils repartent avec un prix plus important qu’ils ne le méritaient. »

Villarreal, entraîné par l’ancien entraîneur d’Arsenal et spécialiste de la Ligue européenne Unai Emery, a maintenu son record de 100% à domicile dans la compétition cette saison. Il en est à sa première saison avec Villarreal après avoir été limogé par le club anglais en novembre 2019. Emery a prospéré en Ligue Europa, ayant mené le Sevilla FC à trois titres consécutifs de 2014 à 2016.

« Nous avons eu des chances de marquer le troisième but et c’était notre plan. Le penalty n’est pas un penalty et nous méritions cette victoire », a déclaré Emery. « Nous jouerons là-bas avec le même plan, pour contrôler et montrer notre personnalité. »

Mais l’égalité reste délicatement équilibrée avant le retour de la semaine prochaine à Londres.

« Nous ne voulions pas venir ici et perdre, mais après l’évolution du jeu, vous devez prendre le résultat. Si vous devez perdre, c’est probablement le meilleur résultat que nous pourrions avoir », a déclaré le manager d’Arsenal Mikel Arteta.

« Deux moitiés différentes. Nous avons commencé à être nous, en première période il y a eu tellement de moments que nous n’avons pas été. »

Arsenal tente de revenir en finale de la Ligue Europa pour la deuxième fois en trois ans après avoir perdu le titre contre Chelsea en 2019 sous le commandement d’Emery. Cette finale a été l’un des moments forts de l’entraîneur espagnol au cours de ses 18 mois mouvementés avec Arsenal.

« Il y a beaucoup de points positifs en seconde période, c’est une demi-finale et commencer le match comme ça », a déclaré Bukayo Saka d’Arsenal à BT Sport. « Nous n’avons rien créé, nous avons été passifs, nous avons perdu tous les duels. Je suis heureux en seconde période que nous nous soyons choisis et nous avons donné une chance aux Emirats.

« Nous avons montré que nous étions meilleurs qu’eux, même avec 10 hommes, donc c’est à nous de décider. Quand nous jouons correctement, nous pouvons battre n’importe qui. »

Villarreal fait sa cinquième tentative pour atteindre une finale européenne, après avoir échoué à toutes les occasions précédentes, y compris contre Arsenal en Ligue des champions 2006 et contre Liverpool en Ligue Europa 2016.