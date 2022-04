Villarreal et l’Atletico Madrid prouvent qu’un football défensif fort appartient à la Ligue des champions, à l’ère moderne

Villarreal a stupéfié le Bayern Munich avec une masterclass défensive et contre-attaquante alors qu’ils cherchent à affronter Liverpool ensuite en demi-finale de la Ligue des champions. (Photo de Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Le Real Madrid contre Manchester City est sans aucun doute le match glamour des deux demi-finales de l’UEFA Champions League, mais l’autre offre un choc des styles qui se fait de plus en plus rare au plus haut niveau du football. Si leur performance en quart de finale contre le Bayern Munich est quelque chose à voir, Villarreal est susceptible de s’installer dans un système extrêmement défensif avec tous ses joueurs proches de leur propre surface de réparation et leurs adversaires Liverpool profiteront de la grande majorité de la possession tout en essayant de briser dans le “sous-marin jaune”.

Les matchs dans lesquels une équipe a triplé ou quadruplé les tirs et le temps sur le ballon alors que son adversaire sont souvent classés comme “ennuyeux” et à tort. Tout le football défensif n’est pas anti-football, et Villarreal ajoute un peu de diversité rafraîchissante à une compétition qui ne présente pas autant de styles tactiques différents qu’auparavant. Après tout, les tactiques employées par les meilleures équipes semblent devenir de plus en plus similaires.

Pep Guardiola et Jürgen Klopp, autrefois caractérisés comme des managers aux philosophies opposées, se sont rapprochés l’un de l’autre pendant leur séjour en Premier League. Il n’y a pas de tiki-taka contre. gegenpressing plus; en fait, si vous avez manqué la dernière décennie de football masculin au niveau élite, il serait difficile de discerner à partir d’un seul match Manchester City contre Liverpool quelle équipe a été dirigée par un innovateur dans la façon de jouer sans pour autant le ballon et qui a été géré par un innovateur dans la façon de jouer avec ce.

Et donc, comme ils ont concouru pour tous les titres majeurs, ces deux styles autrefois opposés se sont heurtés et se sont transformés en quelque chose d’aspirationnel que la majorité des clubs du monde entier veulent reproduire. City est devenue une équipe de pressing plus agressive ces dernières années, tandis que Liverpool est progressivement devenu plus axé sur la possession, ce que Klopp lui-même a souligné avant le match de Premier League entre City et Liverpool le 10 avril.

“City a la possession la plus élevée de la ligue, nous ne sommes pas loin derrière”, a déclaré Klopp à Sky Sports dans une interview. “Nous avons des nombres de possession similaires. Il y a des différences dans notre configuration, mais il n’y a pas autant de différence qu’avant. Les deux équipes optent pour la contre-pression, veulent récupérer le ballon haut.”

Grâce aux progrès de la nutrition et de l’entraînement physique, ainsi qu’à l’acceptation et au recours plus larges à la collecte et à l’analyse de vidéos et de données, il est plus facile que jamais pour les clubs de tous niveaux de créer des équipes qui jouent un joli football à l’arrière et presser agressivement leurs adversaires. La qualité que les équipes à budget moyen des meilleures ligues peuvent afficher en utilisant ce style est extrêmement impressionnante – l’Atalanta de Serie A et le Real Betis en Liga viennent le plus facilement à l’esprit – et il y a plus d’équipes que jamais auparavant qui jouent d’une manière qui est communément appelé “bon football”.

Mais cela s’est fait au détriment de la variété tactique, et il y a très peu de véritables affrontements de styles au plus haut niveau du jeu. Toutes les équipes du niveau supérieur des ressources financières tentent d’exécuter la même vision au niveau macro de la façon dont le jeu est censé être joué, avec des ajustements au niveau micro pour maximiser le talent des individus et exploiter les affrontements.

Pour cette raison, quelques-uns des récents quarts de finale de la Ligue des champions ont été une bouffée d’air frais.

L’Atlético Madrid, la seule équipe qui a constamment résisté à toutes ces tendances tactiques sous l’entraîneur Diego Simeone, a choisi de camper ses 11 joueurs à moins de 30 mètres de son propre but lors du match aller de son match nul contre Manchester City. Phil Foden a inscrit City une fois sur le plateau, mais l’Atléti a persisté dans sa tactique en première mi-temps du match retour, mais avec un peu plus d’ambition en contre-attaque. L’équipe de Simeone a dû s’ouvrir pour poursuivre un but dans les 45 dernières minutes de la rencontre, mais avec ce qu’ils ont fait dans les 135 précédentes, ils se sont donné une chance de se qualifier pour la demi-finale.

Entre les écarts de forme et de talent technique séparant les deux équipes à l’heure actuelle, affronter Manchester City dans un match miroir tactique aurait probablement entraîné la chute d’Atléti de bien plus d’un but.

La tactique d’Atléti a produit un type de spectacle qui était assez courant, mais qui est devenu de plus en plus rare au plus haut niveau du jeu : une équipe avec des talents offensifs de haut niveau luttant pour briser un bunker parfaitement organisé. Ce ne serait pas très amusant si la plupart des matches de football se jouaient comme ça, mais à l’ère actuelle de tactiques plus homogènes, cela ressemblait à un petit régal.

L’Atletico Madrid a utilisé des tactiques ultra-défensives pour maintenir Manchester City à un match nul et vierge, mais a perdu 1-0 au total en quarts de finale de la Ligue des champions. Getty Images

Une paire de matchs similaires s’est déroulée entre Villarreal et le Bayern Munich, mais avec un peu plus de précision au compteur pour les outsiders, ce qui a produit un résultat encore meilleur. Villarreal s’est enfoncé profondément avec deux “banques” de quatre joueurs dans un système défensif 4-4-2, terminant l’égalité avec 35% de possession contre 65% du Bayern et 16 tirs contre 45 pour le Bayern.

Ces écarts stupéfiants suggèrent que les Bavarois étaient nettement meilleurs et n’ont pas eu la chance de progresser, mais selon le modèle de buts attendus de Michael Caley, qui est calculé à l’aide des données Opta, le Bayern n’a généré que 0,5 xG de plus que Villarreal à partir de ces 29 tirs supplémentaires. La défense profonde et organisée du sous-marin jaune a frustré ses adversaires en prenant beaucoup de tirs de mauvaise qualité de l’extérieur de la surface. Autrement dit, l’équipe qui contrôlait ostensiblement le match nul (Bayern) et celle qui était sur le pied arrière (Villarreal) ont terminé les 180 minutes avec le même nombre d’occasions de haute qualité des zones centrales à l’intérieur de la surface.

Construire autour des joueurs qui correspondent à votre style

Si vous êtes Villarreal, vous ne pouvez pas tout avoir en matière de recrutement de joueurs. Le Bayern Munich peut signer des joueurs sans réelles faiblesses, mais Villarreal doit choisir les compétences qu’il souhaite mettre en valeur à certains postes et constituer une équipe avec des compétences individuelles qui se complètent tout en masquant les lacunes de chacun. Et le style de jeu utilisé par le patron de Villarreal Unai Emery en quart de finale a maximisé le talent des joueurs dont il disposait.

Dans le milieu de terrain Dani Parejo, Villarreal a un joueur qui n’a pas les qualités athlétiques pour réussir un match de transition contre une équipe de la qualité du Bayern, bien qu’il ait la capacité de passer pour créer des attaques dangereuses à partir d’un très petit nombre d’occasions – parmi milieux de terrain centraux, il se situe dans le 97e centile pour les passes décisives attendues dans les 5 meilleures ligues européennes. L’attaquant Gerard Moreno n’est pas non plus une machine à presser, mais excellent techniquement. Son collègue attaquant Samuel Chukwueze n’est pas encore un fournisseur constant de buts et de passes décisives à 22 ans, mais a la capacité de créer quelque chose de nulle part en sortant du banc.

Si Villarreal avait essayé d’égaler le Bayern pour le style, ils auraient été humiliés. Au lieu de cela, Emery a créé des conditions où ses joueurs pouvaient réussir, et ce trio a capitalisé sur sa meilleure opportunité du match retour avec une contre-attaque de précision pour gagner le match nul.

Villarreal a décroché un but tardif contre le Bayern Munich pour gagner 2-1 au total, prouvant l’approche patiente du sous-marin jaune pour bouleverser l’opposition supérieure. Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

Les matchs de la Ligue des champions comme ces deux quarts de finale – ceux où une équipe a un avantage significatif en matière de talent et l’autre doit trouver comment tirer le meilleur parti des joueurs qu’ils ont pour avoir une chance – sont tout aussi convaincants que les jeux où deux camps de force égale se lancent des faneuses l’une contre l’autre.

Le football est à son meilleur quand il y a de la variété, et nous avons la chance d’avoir eu droit à deux demi-finales de Ligue des champions complètement différentes. Manchester City contre le Real Madrid, un affrontement entre deux équipes qui ne sauraient pas comment s’asseoir dans un bunker dans le cas improbable où cela leur serait demandé, était un thriller aller-retour avec plusieurs buts pour les deux équipes mardi. match aller à l’Etihad. Mais c’est tout aussi intrigant de voir Liverpool, une équipe qui aime attaquer rapidement dans des espaces ouverts, devoir faire face à une équipe de Villarreal qui a prouvé qu’elle peut étouffer les meilleurs d’Europe avec son bloc défensif bas.

Everton a eu la gentillesse de donner aux Reds un essai dans le Merseyside Derby de dimanche, gardant Liverpool hors du tableau de bord (et avec zéro tir cadré) jusqu’à la 62e minute en défendant avec les 11 hommes au fond de leur propre moitié, mais finalement en tombant 2- 0. À Villarreal, Liverpool rencontrera une équipe susceptible de se mettre en place avec une position profonde similaire, mais avec un peu plus de qualité pour jouer les ennuis et exécuter des contre-attaques.

De nombreux fans – peut-être même les supporters de l’Atléti et de Villarreal – préféreraient voir ces équipes défensives sortir de leur coquille et faire preuve d’un peu de bravoure, mais si chaque équipe joue le même style de football et que le jeu devient tactiquement homogène, nous reste avec quelque chose qui n’est franchement pas intéressant et perd sa valeur en tant que produit de divertissement. Si la seule raison pour laquelle vous regardez le match est de voir de jolis objectifs, gagnez du temps et faites un tour sur YouTube. Vous pouvez en consommer des centaines en 20 minutes. La présence d’un grand football défensif est ce qui rend le grand football offensif si satisfaisant.