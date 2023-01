Villarreal a surpris le Real Madrid avec une victoire 2-1

Villarreal a battu le Real Madrid 2-1 à domicile lors de la célèbre victoire des Yellow Submarines samedi soir.

L’équipe locale a été positive dès le coup d’envoi, amenant son jeu basé sur la possession aux champions en titre de la Liga. L’équipe de Carlo Ancelotti a subi une réelle pression dans les premières minutes et aurait pu perdre un but si Francis Coquelin n’avait pas touché le poteau du pied gauche à la quatrième minute.

Après avoir absorbé la pression, Madrid a progressé dans le jeu en prenant plus de contrôle sur le ballon, l’équipe locale cherchant à frapper en contre. Vinicus Junior aurait pu donner l’avantage à l’équipe adverse, mais c’est le gardien de but de 40 ans, Pepe Reina, qui a empêché le Brésilien de maintenir le niveau des équipes. Thibaut Courtois a également effectué une série de bons arrêts alors que les deux équipes sont entrées dans l’intervalle avec le score bloqué à 0-0.

Villarreal a pris les devants deux minutes après la reprise lorsque la frappe de Yeremy Pino a été déviée par Ferland Mendy dans le filet madrilène. Samuel Chukwueze aurait pu porter le score à 2-0 quatre minutes plus tard, mais le Nigérian a renoncé à son effort suite à une pause éclair de Villarreal.

Karim Benzema a rétabli la parité à l’heure de jeu après les rediffusions VAR qui ont montré que le vainqueur argentin de la Coupe du monde Juan Foyth avait manipulé le ballon dans la préparation. Trois minutes plus tard, l’équipe locale a réussi un coup de pied après que David Alaba ait glissé et manipulé le ballon dans la surface. Gerard Moreno est intervenu pour convertir sur place et a restauré l’avance de son équipe dans la nuit.

Les hommes de Quique Setien sont de loin la meilleure équipe en 90 minutes à l’Estadio de la Ceramica et auraient pu gagner avec une plus grande marge s’ils n’avaient pas repoussé plusieurs occasions de toucher le fond des filets. L’effort de Chukwueze à la 89e minute a été sauvé tandis qu’Arnaut Danjuma a raté deux glorieuses occasions dans le temps d’arrêt, la dernière étant un filet vide après que Courtois soit monté en corner.

Cette victoire voit l’équipe de Setien mettre fin à sa victoire sans victoire de neuf matchs contre le Real alors qu’elle grimpe pour se battre au classement de la Liga. L’équipe d’Ancelotti espère que son rival, l’Atletico, pourra battre Barcelone dimanche, sinon les Catalans pourraient avoir un avantage de trois points sur le Real avec leur propre victoire.