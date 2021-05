Villarreal a battu Man Utd pour remporter la Ligue Europa lors d’une incroyable séance de tirs au but alors que le gardien De Gea rate un coup de pied décisif

Après que les équipes aient terminé à 1-1 à la suite d’une arrivée en première mi-temps de Gerard Moreno et d’un égaliseur à la 55e minute d’Edinson Cavani, une rencontre tendue et parfois tiède a été réglée par l’une des tirs au but les plus incroyables pour régler une finale européenne.

Après que les deux équipes de joueurs de champ aient trouvé leur marque sur place, le gardien de Villarreal Geronimo Rulli a poussé son effort dans le coin supérieur avant de sauver un effort apprivoisé de son homologue De Gea pour donner le titre aux Espagnols à Gdansk.

PLUS À VENIR