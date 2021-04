Villarreal 2 – 1 Arsenal

Le penalty de Nicolas Pepe a fourni une bouée de sauvetage en Ligue Europa pour Arsenal à 10, battu 2-1 par Villarreal d’Unai Emery lors d’une spectaculaire demi-finale aller en Espagne.

Arsenal a subi une première mi-temps lamentable à l’Estadio de la Ceramica alors qu’une mauvaise défense a permis à Manuel Trigueros de se fracasser de l’intérieur de la surface (5), avant qu’un Raul Albiol non marqué ne double l’avance de Villarreal à bout portant après un corner (29).

Arsenal était le deuxième meilleur de leur ancien entraîneur et leurs espoirs d’atteindre la finale sont apparus dans un doute encore plus grand lorsque Dani Ceballos a reçu un deuxième carton jaune pour avoir planté ses crampons sur Dani Parejo de Villarreal au début de la seconde période.

Mais les Gunners ont eu un parcours à peine mérité dans le match lorsque Bukayo Saka a été trébuché par Trigueros pour gagner un penalty, avec Pepe, qui s’était vu refuser un coup de pied plus tôt dans le match en raison d’un handball repris par VAR, tenant son nerf (73).

Villarreal est ensuite descendu à 10 hommes eux-mêmes pour les 10 dernières minutes alors que l’ancien milieu de terrain de Watford, Etienne Capoue, est entré en retard sur Saka pour gagner son deuxième carton jaune.

Mikel Arteta avait choisi de commencer le match sans attaquant reconnu en raison de blessures, mais Arsenal a presque récupéré un match nul improbable lorsque le remplaçant Pierre-Emerick Aubameyang, qui n’était assez en forme que pour le banc après son accès de paludisme, a été refusé par le gardien de Villarreal Geronimo. Rulli dans le temps d’arrêt.

Une défaite 2-1, cependant, est un bien meilleur résultat que la performance globale d’Arsenal ne le méritait et l’opportunité est maintenant là pour eux de prétendre à une place en finale lors du match retour de la semaine prochaine.

Notes des joueurs Villarreal: Rulli (7), Foyth (7), Albiol (7), Pau (7), Pedraza (6), Parejo (7), Capoue (5), Trigueros (7), Chukwueze (7), Alcacer (6), G Moreno (6 ans). Sous-marins: Coquelin (7), Gaspar (6), A Moreno (6), Gomez (6). Arsenal: Leno (7), Chambres (6), Holding (6), Mari (5), Xhaka (5), Partey (5), Ceballos (3), Saka (7), Odegaard (5), Smith Rowe (6) , Pepe (7 ans). Sous-marins: Martinelli (6), Aubameyang (6), Willian (n / a), Elneny (n / a). Homme du match: Juan Foyth

Comment Arsenal a récupéré son chemin

Arteta avait exprimé son optimisme quant au retour des joueurs blessés d’Arsenal lors de sa conférence de presse d’avant-match, mais Martin Odegaard était le seul à avoir commencé, Alexandre Lacazette et Kieran Tierney n’ayant même pas pu rejoindre Aubameyang sur le banc.

Le manque de puissance de feu d’Arsenal se révélerait problématique, mais c’est l’absence de Tierney qui les a blessés pour l’ouverture de Villarreal alors que l’arrière gauche de fortune Granit Xhaka, avec Ceballos, a reculé Samuel Chukwueze, permettant à Trigueros de tirer à la maison de sa passe déviée.

Image:

Villarreal a pris une avance méritée de deux buts en première mi-temps



Emery, limogé par Arsenal en novembre 2019 après seulement 17 mois à la tête de l’Emirates Stadium, a pompé ses poings pour célébrer dans son espace technique et le revers précoce a secoué les visiteurs.

Actualités de l’équipe Arsenal n’a fait qu’un seul changement par rapport à la défaite 1-0 de vendredi contre Everton, avec Martin Odegaard entrant sur le côté et Eddie Nketiah tombant sur le banc.

Pierre-Emerick Aubameyang était assez en forme pour le banc mais Kieran Tierney et Alexandre Lacazette n’étaient pas disponibles.

La nervosité d’Arsenal était apparente dans les passes égarées et les touches paniquées alors qu’ils tentaient de jouer de l’arrière et il y avait un manque flagrant de pointe à l’autre bout, laissant Emile Smith Rowe avec peu de travail dans la fausse position des neuf.

Arsenal n’a pas rassemblé de tir avant la 26e minute, lorsque Saka s’est recroquevillé au-dessus de la barre, et leurs seuls autres efforts de la première mi-temps ont impliqué Thomas Partey qui a lancé un effort à longue portée dans les gradins et que Rob Holding s’est dirigé vers le large depuis un libre. -coup.

Image:

Bukayo Saka en action pour Arsenal à Villarreal



Villarreal, quant à lui, a continué à paraître menaçant, bondissant en avant chaque fois qu’ils volaient Arsenal de possession et ciblant le côté gauche des Gunners, où Chukwueze et l’arrière droit Juan Foyth se sont retrouvés avec beaucoup d’espace pour travailler.

C’est sur un coup franc, cependant, qu’ils ont frappé leur deuxième alors qu’Arsenal laissait deux hommes non marqués dans leur propre boîte de six mètres d’un coin, Albiol rentrait le coup de Gerard Moreno au deuxième poteau.

Arsenal était sous le choc, mais de nulle part, ils ont ensuite écopé d’un penalty lorsque Pepe a été trébuché et que l’arbitre Artur Dias a pointé du doigt l’endroit, seulement pour que la décision soit annulée car un examen VAR a montré que l’Ivoirien avait manipulé le ballon dans l’accumulation.

Pepe devrait attendre sa chance sur place.

Image:

Dani Ceballos s’en va après avoir reçu un carton rouge



Ceballos a pris sa première réservation de la nuit peu avant la mi-temps quand il a fait trébucher Foyth à la suite d’une autre échappée de Villarreal et Arteta a ensuite été puni pour avoir choisi de ne pas le remplacer.

Ceballos, dont les erreurs ont failli coûter à Arsenal en huitièmes de finale contre Benfica, avait eu la chance d’éviter un deuxième carton jaune pour une faute imprudente quelques instants après la pause, mais il n’y avait pas de répit pour lui quand il a laissé un pied sur Parejo peu de temps après.

Il semblait que les espoirs d’Arsenal d’atteindre la finale de la Ligue Europa, leur seul espoir de se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine, leur échappaient alors que Villarreal tentait de faire valoir leur avantage.

Image:

Le jaune est vite passé au rouge pour Dani Ceballos …



Bernd Leno a fait un arrêt intelligent de Chukwueze pour les garder dans l’égalité, puis a fait un encore meilleur de Moreno après avoir été joué au but par l’ancien homme d’Arsenal Francis Coquelin.

Mais Arsenal, soutenu par l’héroïsme de Leno, a ensuite remporté son penalty potentiellement crucial alors que la supercherie de Saka a forcé l’erreur de Trigueros. Pepe a inscrit le coup de pied au milieu.

Une autre couche de drame a été ajoutée à une soirée chaotique où Capoue a vu rouge, se blessant dans le processus, et une cravate qui avait presque échappé à Arsenal a soudainement basculé en leur faveur.

Les Gunners devront montrer une amélioration considérable lors du match retour de la semaine prochaine à l’Emirates Stadium s’ils veulent se qualifier pour la finale, où ils affronteront probablement Manchester United, vainqueur 6-2 contre la Roma dans l’autre demi-finale, mais pénalité de Pepe leur a au moins redonné espoir.

Ce que les gérants ont dit …

Mikel Arteta: « Nous ne voulions pas venir ici et perdre de toute évidence, mais la façon dont le jeu s’est développé, étant 2-0 et avec 10 hommes, c’est probablement le meilleur résultat que nous pouvions avoir.

« Ils étaient deux moitiés différentes. En première période, il y a eu tellement de moments que nous n’étions pas nous. Nous n’étions pas clairs avec notre haute presse, nous étions désorganisés, nous n’étions pas précis avec le ballon et nous ne l’avons pas fait. avoir suffisamment de contrôle.

«Nous n’avions pas assez de menace ou de désir d’attaquer la surface, mais en seconde période, c’était complètement différent.

« Je suis confiant, nous avons une chance de gagner [the tie], ça c’est sûr. »

















1:29



L’entraîneur-chef d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré qu’il remporterait une courte défaite 2-1 contre Villarreal en demi-finale de la Ligue Europa après une défaite 2-0.



Unai Emery: « En seconde période, nous avons commencé avec un peu plus de défense car ils nous ont poussé dessus, mais nous avons eu des chances de marquer le troisième but et c’était notre plan.

« Les deux expulsions ont changé le match, mais le penalty n’est pas un penalty.

« Je pense que nous méritions cette victoire. Nous méritions de le faire avec plus de différence [in the scoreline], mais nous y rejouons avec le même plan, en pensant au contrôle et à jouer avec notre personnalité et à amener les performances au match retour. «

Statistiques d’Opta: la brume rouge d’Arsenal

Arsenal a reçu 10 cartons rouges dans toutes les compétitions sous Mikel Arteta, deux fois plus que toute autre équipe de Premier League au cours de la période depuis sa prise de fonction en décembre 2019.

Ce n’était que la deuxième fois de leurs 10 demi-finales européennes qu’Arsenal perdait le match aller, également en Ligue des champions 2008-09 contre Manchester United (dont ils ont été éliminés).

Villarreal a progressé de 15 de ses 16 matchs à deux dans la grande compétition européenne en remportant le match aller – la seule exception était lors de la demi-finale de la Ligue Europa 2015-16, lorsqu’ils se sont rendus à Liverpool.

C’était la première fois qu’un ancien manager d’Arsenal (Unai Emery) battait les Gunners depuis que l’équipe de George Graham à Tottenham avait remporté 2-1 à White Hart Lane lors d’une rencontre en Premier League en novembre 1999.

Nicolas Pepe d’Arsenal a été impliqué dans plus de buts en Ligue Europa cette saison que n’importe quel autre joueur (10 – 6 buts, 4 passes).

Gerard Moreno a marqué ou aidé un but lors de ses sept départs en Ligue Europa pour Villarreal cette saison, l’Espagnol marquant le deuxième but ce soir.

Dani Ceballos d’Arsenal a décroché son premier carton rouge toutes compétitions confondues pour une équipe évoluant dans les cinq meilleures ligues européennes (201e match).

Et après?

Le match retour de cette demi-finale se jouera à l’Emirates Stadium jeudi de la semaine prochaine mais avant cela, Arsenal affrontera Newcastle en Premier League, en direct sur Sky Sports à partir de 13h30 dimanche (coup d’envoi à 14h), tandis que Villarreal affrontez Getafe en Liga le même jour.