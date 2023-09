Villages isolés après des averses « bibliques » en Grèce alors que l’état d’urgence reste en place | Actualité économique

La pluie que la tempête Daniel a apportée sur certaines parties de la Grèce est sans fin.

Pour ceux qui sont pris dans les averses, qui ont été torrentielles par endroits, le mot utilisé à maintes reprises est « biblique ».

La pluie survient après des semaines d’incendies de forêt qui ont détruit de vastes zones du pays.

Image:

La ville balnéaire de Volos où la mer se mélange aux eaux de crue





Nous avons traversé le centre Grèce vers les zones les plus touchées et trouvé des villes et des villages isolés par la montée des eaux.

De nombreuses routes étaient désertes alors que les gens tenaient compte des avertissements du gouvernement de rester à l’intérieur.

Pendant que nous roulions, nous avons vu que des pans de la campagne se transformaient lentement en mers intérieures alors que la pluie continuait de tomber.

Le déluge est sans précédent. Et cela sème le chaos dans tout le pays.

De nombreuses maisons que nous avons vues en nous aventurant dans l’œil du cyclone ont été inondées.

Comme beaucoup ici, Pavlos Christodouglou mène une bataille perdue d’avance contre la nature.

Image:

Une route principale détruite reliant les villages touristiques de Portaria et Makrynica





Il ne peut pas pomper l’eau de sa maison assez vite.

Et tandis que la pluie tombait, il m’a dit qu’il n’avait jamais rien vu de pareil auparavant.

Image:

Agria, Grèce centrale





« Il y a eu plus de pluie en 12 heures qu’au cours des deux dernières années », a-t-il déclaré.

À Volos, la situation est similaire. Les autorités affirment que les conditions terribles sont un autre signe de l’aggravation de la crise climatique.

Image:

Agria, Grèce





Sur l’île de Skiathos, un endroit normalement d’une beauté tranquille et calme à cette période de l’année, les vacanciers sont coincés – coupés du continent avec des vols et des ferries annulés.

On espère que la pluie s’atténuera dans les prochaines 24 heures, mais pour l’instant l’état d’urgence demeure dans de nombreux endroits.