VillageMD acquiert Summit Health dans le cadre d’un accord de près de 9 milliards de dollars

VillageMDun fournisseur de soins primaires soutenu par Walgreens, a annoncé lundi avoir signé un accord définitif pour l’achat de Summit Health, cabinet médical multispécialiste et société mère d’un fournisseur de soins d’urgence CityMD.

L’accord est évalué à 8,9 milliards de dollars et comprend des investissements de Walgreens Boots Alliance ainsi qu’Evernorth, la filiale de services de santé de l’assureur Cigna.

L’acquisition marque une nouvelle étape dans l’espace de prestation de soins de santé pour Walgreens. Une fois l’accord conclu, ce que les entreprises attendent au début de 2023, VillageMD et Summit Health combinés offriront plus de 680 emplacements de fournisseurs sur 26 marchés.

“L’ajout de notre expertise et de notre couverture géographique à l’approche éprouvée des soins primaires basée sur la valeur de VillageMD améliorera la vie de tant de patients et de médecins à travers le pays, aidant à réduire les coûts des soins de santé et à améliorer la santé de nos communautés”, Jeff Alter, PDG de Summit Health-CityMD, a déclaré dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

Walgreens investira 3,5 milliards de dollars dans une combinaison de capitaux propres et de dettes pour soutenir l’achat de Summit par VillageMD.

En raison de cet accord, Walgreens révise son objectif de vente pour 2025 pour son segment de la santé aux États-Unis entre 14,5 et 16 milliards de dollars, contre 11 à 12 milliards de dollars auparavant. La société indique qu’elle s’attend désormais à ce que la division atteigne un EBITDA ajusté positif d’ici la fin de l’exercice 2023.

Avec son investissement, Evernorth acquerra une participation minoritaire dans VillageMD, mais Walgreens continuera d’être le principal actionnaire du fournisseur de soins primaires, avec une participation d’environ 53 %.

“Summit Health-CityMD rejoignant VillageMD est une transformation pour notre segment de la santé aux États-Unis et renforce notre intention de créer un meilleur accès à des soins de santé de qualité tout au long du continuum de soins”, a déclaré le PDG de Walgreens, Roz Brewer, dans un communiqué. “Cette transaction accélère les opportunités de croissance grâce à une forte présence sur le marché et à un vaste réseau de prestataires et de patients dans les soins primaires, spécialisés et urgents.”

Des géants de la distribution comme Walgreens ont été élargissant leur portée dans le domaine de la santé, proposant des services plus pratiques à moindre coût. En octobre de l’année dernière, Walgreens a annoncé qu’il investir 5,2 milliards de dollars dans VillageMDdevenant l’actionnaire majoritaire.

Le géant de la vente au détail a également annoncé récemment son intention d’acquérir la pleine propriété de société de coordination à domicile CareCentrix et acheter la participation restante dans l’intégrateur de pharmacies spécialisées Boucliers Santé Solutions. Lors d’un appel aux résultats en octobre, Brewer a déclaré que sa prochaine acquisition pourrait être un atout technologique.

Il s’agit de la deuxième annonce d’accord de VillageMD en 2022. Il a annoncé l’achat d’une société de gestion des soins chroniques Interactions saines en février.