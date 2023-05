Village People demande à Trump d’arrêter d’utiliser leur musique — RT Games & Culture

Une vidéo virale est apparue la semaine dernière de Donald Trump dansant sur une chanson de Village People dans son domaine de Floride

Village People, le groupe disco le plus connu pour ses succès des années 1970 comme « YMCA » et « Macho Man », a émis à Donald Trump un ordre de cesser et de s’abstenir d’arrêter d’utiliser la musique du groupe lors d’événements politiques sans autorisation expresse, selon un dossier légal. L’ancien président américain a fréquemment joué des chansons de Village People lors de rassemblements électoraux tout au long de sa carrière politique.

La semaine dernière, une vidéo est apparue en ligne montrant Trump dansant sur un acte d’hommage à Village People lors d’un dîner au bord de la piscine dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride – conduisant la direction du groupe à délivrer à Trump une demande légale de s’abstenir d’utiliser la propriété intellectuelle de Village People à tous les événements futurs.

« La performance [in the viral video] a, et continue de semer la confusion dans le public quant aux raisons pour lesquelles Village People s’engagerait dans une telle performance. Nous n’avons pas, » a écrit la manager du groupe Karen Willis, l’épouse du chanteur Victor Willis.

Willis a ajouté que l’utilisation par Trump de la musique Village People était auparavant « toléré » par le groupe mais qu’il a décidé d’engager des poursuites judiciaires pour empêcher toute utilisation ultérieure de ses chansons populaires, de peur qu’elles ne soient interprétées comme une « approbation » des ambitions politiques de Trump. Elle a également expliqué que la vidéo avait semé la confusion parmi les fans qui pensaient à tort que les vrais Village People s’étaient produits dans le domaine de Trump en Floride.















L’équipe juridique de Trump a publié une réponse cinglante à la demande de cesser et de s’abstenir du groupe. L’avocat Joe Tacopinca a déclaré lundi à TMZ que, « Je ne traiterai qu’avec l’avocat des Village People, s’ils en ont un, pas avec la femme de l’un des membres. Mais ils devraient être reconnaissants que le président Trump leur ait permis de retrouver leur nom dans la presse. Je n’ai pas entendu leur nom depuis des décennies. Heureux d’apprendre qu’ils sont toujours là.

La musique de Village People, en particulier la chanson « Macho Man », a été une bande originale régulière des rassemblements politiques de Donald Trump ces dernières années.

Le chanteur Victor Willis a indiqué dans un article sur les réseaux sociaux il y a deux ans que si la musique de Village People est destinée à être « tout inclus, » son utilisation par Trump a été problématique. « Nous préférerions que notre musique soit tenue à l’écart de la politique » il a écrit en février 2020. Willis a ensuite demandé à Trump de cesser d’utiliser la musique de son groupe en juin 2020, à la suite d’informations selon lesquelles le président Trump de l’époque avait l’intention d’utiliser l’armée américaine pour éradiquer les manifestations Black Lives Matters à travers les États-Unis.