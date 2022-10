Village of Progress reconnaît les participants et les bénévoles lors du banquet de remise des prix – Shaw Local

OREGON – Le Village of Progress a remis neuf prix lors de son banquet de remise des prix 2022.

Le village, qui a ouvert ses portes en 1969, sert les adultes ayant une déficience intellectuelle dans le comté d’Ogle et offre « le respect, une voix et un but » à ceux qui y assistent.

“Grâce au soutien bénévole et financier continu d’individus, d’organisations, d’entreprises et d’industries à travers et au-delà des frontières du comté d’Ogle, nous avons réussi à maintenir un niveau d’excellence reconnu dans toute la région”, a déclaré Tom Wadsworth. , le maître de cérémonie de longue date du banquet annuel du Village.

L’événement de cette année a eu lieu au St. Mary’s Parish Center dans l’Oregon le 19 octobre. Les lauréats ont reçu une plaque et une médaille gravées avec la date, le nom du prix et le nom du récipiendaire.

Prix ​​d’excellence personnelle John Herrmann

Nora Wojtalewicz, de Davis Junction, a reçu le John Herrmann Personal Achievement Award.

Le prix porte le nom de John Herrmann, qui a siégé au conseil d’administration du village et au conseil de fondation de 1969 jusqu’à sa mort. Pour être éligible, une personne doit être inscrite au programme de travail régulier du Village et “démontrer une amélioration dans de nombreux domaines”.

Prix ​​​​d’excellence personnelle Robert Moehle

Carla Grove, de Forreston, a reçu le Robert Moehle Personal Achievement Award.

Robert “Bob” Moehle était l’un des premiers membres du conseil d’administration de Village et a servi pendant 36 années consécutives. Pour être admissible au prix, une personne doit être inscrite au programme de formation de perfectionnement et « faire preuve de persévérance et de volonté de réussir » malgré les obstacles.

Prix ​​​​de l’emploi compétitif Fred Smith

Cloceal Holman, de l’Oregon, a remporté le Fred Smith Competitive Employment Award.

Il est présenté à une personne handicapée qui travaille à temps plein ou à temps partiel dans la communauté. Les critères d’éligibilité comprennent la durée de l’emploi, la fiabilité, l’attitude, la flexibilité et la qualité du travail.

Le prix porte le nom de Fred Smith, qui a rejoint le conseil d’administration du Village en 1979 et le premier conseil de la Fondation en 1990. Il a pris sa retraite en 2014, après 35 ans de service.

Prix ​​Carly Heller de l’olympienne spéciale de l’année

Elizabeth Bastuk, de l’Oregon, a reçu le prix Carly Heller de l’olympienne spéciale de l’année.

Le prix est un cadeau commémoratif en l’honneur de Carly Heller, décédée dans un accident de voiture en février 2002. Ses parents, Don et Kathi Heller, et sa sœur, Marni, ont sélectionné le programme olympique spécial du village en l’honneur de l’amour de Carly pour le bénévolat avec les Olympiques spéciaux. .

Pour être éligible, une personne doit démontrer un amour pour l’athlétisme et déployer des efforts constants pour se conformer aux exigences de la compétition.

Prix ​​de l’amitié Robert Stahl

Stacy Mitchell, de l’Oregon, a reçu le Robert Stahl Friendship Award.

Il est nommé en l’honneur de Robert “Bob” Stahl, qui a été membre du personnel du Village pendant 20 ans. Il est décédé en 1999.

Prix ​​commémoratif de l’entraîneur Cookie Warren

Cameron Mabrey, de Rochelle, a été sélectionné comme le tout premier lauréat du Coach Cookie Warren Memorial Award.

Le prix porte le nom de Carolyn « Cookie » Warren, une employée de longue date du village qui a également été entraîneure des Olympiques spéciaux de l’agence pendant 24 ans. Warren est décédée plus tôt cette année, et le prix a été créé en sa mémoire, reconnaissant un athlète qui fait preuve d’un enthousiasme exceptionnel pour le sport auquel il participe.

Janie Etnyre Bénévole de l’année

Steve James, de Mt. Morris, a reçu le prix Janie Etnyre du bénévole de l’année.

Une personne doit soit faire du bénévolat au village, soit fournir une aide bénévole à une personne du comté d’Ogle qui a un handicap, afin d’être éligible. Leur implication doit être donnée librement et sans aucune motivation de récompense ou d’attention.

Le prix porte le nom de Janie Etnyre qui, au moment de son décès en 1998, avait enregistré le plus d’heures de bénévolat.

Prix ​​Rick Hahn de l’entreprise de l’année

Crest Foods, basée à Ashton, a été nommée Entreprise Rick Hahn de l’année. Jeff Meiners, dont la famille dirige l’entreprise depuis trois générations, a accepté le prix.

Le prix est décerné à un établissement de la région qui a joué un rôle important dans l’avancement de la mission du Village. Il est nommé en l’honneur de Rich Hahn, ancien président du conseil d’administration.

Prix ​​spécial de reconnaissance Robert Stouffer

Le district de l’Oregon Park a été sélectionné pour recevoir le prix de reconnaissance spéciale Robert Stouffer. La directrice générale de l’OPD, Erin Folk, a accepté le prix au nom du district.

Robert Stouffer était l’un des premiers membres du conseil d’administration du village et le premier président du conseil. Le prix est décerné à une agence, une organisation ou une personne qui a aidé le Village en donnant du temps, de l’argent ou des cadeaux.