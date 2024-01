Village du personnel scolaire Fazenda Canuanã / Rosenbaum + Terra e Tuma Arquitetos Associados

© Pedro Kok

Description textuelle fournie par les architectes. La Ferme-École Canuanã est située à l’intérieur de l’État de Tocantins, dans la municipalité de Formoso do Araguaia, sur les rives de la rivière Javaés, en face de l’île Bananal. Canuanã se trouve à environ 300 km de Palmas, la capitale de l’État, au milieu d’une zone rurale qui s’agrandit chaque année avec l’agro-industrie. Elle a été fondée en 1973 par la Fondation Bradesco comme l’une des unités qui offrent un enseignement gratuit du primaire à l’enseignement technique, où vivent et étudient environ 800 enfants et adolescents entre 6 et 18 ans, enfants d’agriculteurs ou de travailleurs ruraux du centre brésilien. -au nord, petits-enfants de colons de la réforme agraire menée par les Incra.

La ferme-école compte également 270 employés dans les domaines de la pédagogie, de la nutrition, de la santé et de l’administration, dont la plupart sont également résidents. À l’école, les élèves suivent des matières traditionnelles et cohabitent avec des jardins productifs, l’élevage et l’abattage d’animaux et la production alimentaire. Le nouveau village des employés a été implanté sur l’axe Nord-Sud de la Ferme, comme accès par la route principale menant à l’école, dans un environnement plus privé pour l’intimité des enseignants qui vivent dans l’école, conséquence du plan directeur qui a donné lieu à cette transformation. Ces maisons occupaient une zone centrale de l’axe pédagogique, ce qui entraînait un flux désordonné de voitures et une coexistence constamment conflictuelle entre les activités de la vie privée des familles des enseignants et l’environnement scolaire collectif.

Le complexe résidentiel se compose de 32 logements de trois typologies différentes, dont 12 logements pour célibataires, 7 logements de deux chambres et 13 logements de trois chambres, ainsi qu’un parking pour voitures et bateaux. La conception urbaine a défini les îlots, les rues et les trottoirs pour les flux collectifs de personnes, de vélos et de véhicules, les masses de végétation dans les zones collectives et la mise en œuvre d’équipements à usage collectif. Les maisons de 1, 2 et 3 chambres ont été réparties dans le village de manière à ce que les familles, plus grandes ou plus petites, cohabitent entre elles. Sa mise en œuvre s’est basée sur l’utilisation du vent comme composant principal du confort thermique et sur la question de l’intimité pour l’emplacement des fenêtres.

Les résidences ont été conçues pour offrir un confort thermique sans recours à la climatisation artificielle et pour répondre aux conditions climatiques locales, chaudes toute l’année, exposition intense au soleil, vents porteurs de poussière et pluies torrentielles. Les murs ont été construits en briques de terre-ciment moulées sur le chantier de la ferme, un matériau doté d’une plus grande inertie et d’une grande efficacité en matière de confort thermique. Les cadres ont été conçus et développés avec un système de rebord de fenêtre ventilé, une technologie peu explorée dans l’architecture brésilienne actuelle, présente dans plusieurs projets des années 1960, notamment dans les villes du nord-est. L’appui de fenêtre ventilé constitue l’une des stratégies de construction bioclimatique les plus efficaces pour favoriser le confort thermique et l’efficacité énergétique. Il s’agit d’un dispositif situé sous l’ouverture de la fenêtre, en forme de « L » inversé, qui protège de la pluie et permet la circulation de l’air de jour comme de nuit, sans compromettre l’entrée de la lumière et la sécurité de l’environnement. . La ventilation transversale est également présente dans les panneaux de porte en bois dans tous les environnements, et le double toit, avec une tuile métallique et un large avant-toit, protège la dalle en béton de la lumière directe du soleil et permet l’échange d’air entre eux.

Rez-de-chaussée – suite 1 chambre

Détail – Fenêtre de la chambre

Entre les maisons, des rues et des places ont été proposées, donnant la priorité à la circulation des piétons et des vélos entre les unités et au flux des voitures dirigé vers le périmètre du village. Les rues ne sont pas pavées de gravier, comme une grande partie de la ferme, et tout le macro et micro drainage du village se fait via un système de bio-fossés. L’aménagement paysager a été conçu pour ombrager les espaces communs, donner de l’intimité aux maisons et fonctionner comme un système de recharge des eaux souterraines dans des jardins stratégiquement positionnés. Si le volume de pluie est élevé, l’excès d’eau est dirigé des jardins de drainage vers un biofossé principal situé à l’extérieur du village et déborde dans la rivière Javaés.

Chaque logement dispose d’un équipement individuel suffisant pour chaque composition familiale, créant ainsi de l’intimité dans une communauté de salariés, comme une nouvelle façon d’habiter un espace rural aux caractéristiques de copropriété. Un bâtiment de garage est isolé du complexe d’habitations et permet d’utiliser les garages comme espace barbecue ou espace de loisirs pour les maisons de 2 et 3 chambres. Les maisons individuelles, ou studios, disposent d’une cour centrale pour 4 unités et sont devenues des espaces de gym et de balcon.

Terre – Cet ensemble de projets terrestres laisse en héritage aux jeunes la vision du futur basée sur le patrimoine ancestral, de nouvelles façons d’habiter la terre et l’élection d’un nouveau canon pour le développement humain et planétaire qui part de racines ancestrales. La production technique des briques en terre-ciment pour la cafétéria et les travaux du village des employés a été réalisée par l’équipe d’ingénierie de l’entreprise de construction InovaTS, qui a implanté sur place une usine de briques, où 380 000 unités ont été produites à l’aide d’une presse mécanique et de terre locale. Les briques ont été séchées par voie humide pendant les deux premiers jours, puis transférées dans une cour ouverte pour être séchées. Les tests ont été réalisés dans un laboratoire de contrôle technologique implanté sur le chantier. Tous les lots ont été retracés avec le jour de fabrication, la rupture de l’échantillon et le lieu d’application. Les étudiants et les enseignants ont effectué des visites périodiques sur le site, partageant le processus d’apprentissage lors de la construction de leurs maisons.