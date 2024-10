« Villa Sidonius » est un pont en acier traversant d’énormes piliers en béton

La Villa Sidonius s’étend sur le terrain escarpé de la République tchèque

Villa Sidonius de Stempel & Tesar Architekti, située dans la région de Bohême centrale de la République tchèquea pris forme comme un ajout unique à son Résidentiel contexte. Connu pour ses villas Art Nouveau et Première République du début du XXe siècle, le quartier est devenu une vitrine d’une architecture distinctive, mêlant histoire et design contemporain. La Villa Sidonius suit cette tradition, se distinguant par sa structure audacieuse de béton et acieret sa réponse unique à son terrain difficile.

La propriété est située sur un versant nord raide et ombragé, offrant à la fois des avantages et des défis. L’élément le plus marquant du site est la vue imprenable sur la vallée de Berounka, les collines du Karst de Bohême et l’horizon de Prague. Capturer cette vue est devenu l’un des principaux objectifs de conception, Stempel & Tesar ayant orienté la villa pour intégrer le paysage dans chaque espace de vie. Cependant, le versant nord présentait une limitation d’ensoleillement, la lumière directe du soleil n’atteignant que la partie la plus élevée de la propriété. Ainsi, les architectes ont cherché à maximiser l’ensoleillement tout en assurant l’accessibilité aux parties supérieures du site.



photos © Filip Slapal

architecture de pont inspirée des maisons suspendues

En réponse aux enjeux du site, le architectes chez Stempel & Tesar Architekti a conçu la Villa Sidonius en s’inspirant des maisons suspendues. L’architecture prend la forme d’un pont surélevé sur des piliers en béton, ressemblant à une passerelle en acier qui s’étend sur la pente. Cette conception structurelle permet à la villa de faire face à la fois à la vue panoramique du nord et au soleil du sud, optimisant les deux aspects de l’emplacement.

La construction de la villa est basée sur une structure en acier préfabriquée, utilisant des poutres en acier à larges ailes pour combler la portée de 18 mètres entre les piliers de support en béton. À l’intérieur, des poutres en I plus petites forment la structure porteuse des fenêtres, du toit et des planchers. Cette approche a permis aux architectes de repousser les limites de la conception résidentielle traditionnelle, en adoptant des techniques et des matériaux de construction avant-gardistes.



expérimentation technologique par stempel & tesar

La Villa Sidonius est à la fois une expérience architecturale et technologique de Stempel & Tesar Architekti. Le projet intègre des innovations de pointe, telles que des fenêtres Swiss air-lux avec des joints à air brevetés et un système de chauffage et de refroidissement alimenté par des pompes à chaleur. Ces systèmes assurent un cadre de vie confortable tout au long de l’année, malgré la rétention de chaleur relativement faible de la villa grâce à sa charpente en acier.

On entre dans la maison par un tunnel souterrain relié au garage, qui abrite également un studio et un espace fitness. Ce tunnel mène à un ascenseur situé à la base d’un des piliers porteurs, permettant d’accéder aux espaces de vie. Le rez-de-chaussée comprend un salon, une cuisine et un coin repas, ouvrant sur une terrasse exposée sud qui relie la maison au jardin supérieur agrémenté d’une piscine. La conception de la villa comprend deux ailes distinctes : une pour les chambres d’enfants et l’autre pour la chambre principale.



la villa est située sur un versant nord abrupt avec vue sur la vallée de Berounka et les toits de Prague



le design s’inspire des maisons suspendues avec sa structure en forme de pont et ses piliers en béton



l’accès à la villa se fait par un tunnel souterrain menant à un ascenseur à la base d’un pilier