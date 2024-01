Villa Samon / Studio NaP

© Acte Studio

+ 24





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

550 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2023



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Groupe Ayegh Kavir, Objets EM, Payam Negar, Tarangdécor, Sol stratifié Zénith



Architectes principaux :



Farbod Yamani, Naghmeh Kasiri, Arman Mashhadi







© Acte Studio

Description textuelle fournie par les architectes. Le nord de l’Iran est connu comme une zone verte dotée de terres vastes et fertiles. Dans le passé, la structure urbaine de cette zone était définie de telle manière que les terres avaient des divisions relativement grandes avec des fonctions agricoles, et les maisons étaient situées au centre de ces terres dans des dimensions et des proportions plus petites que l’espace extérieur. Ainsi, une grande partie des activités des habitants se déroulait dans l’espace. Mais ces dernières années, la structure et la répartition des terres ont subi des changements et sont devenues progressivement réduites. Aujourd’hui, les dimensions du terrain ont atteint un niveau tel que pratiquement, après la construction du bâtiment, il ne resterait plus beaucoup d’espace utile et utilisable sur le terrain, ce qui signifie la mort des activités quotidiennes dans l’espace. D’une certaine manière, en supprimant l’espace ouvert dans ces maisons, la vie et la culture particulières de cette zone, qui coulaient dans l’espace extérieur, ont été complètement détruites.

© Acte Studio

Plan – Deuxième étage

© Acte Studio

Lors du processus de conception, nous avons étudié les vieilles maisons dans ce climat. La cour crée un contraste entre le style de vie intérieur et extérieur de ces maisons. Conserver l’idée de ces espaces et la redéfinir dans le style d’aujourd’hui crée une situation de transition. Un gouvernement qui donne à Samon Villa la particularité de se trouver toujours en conflit entre tradition et modernité. ​L’idée du projet est de préserver le rez-de-chaussée comme plate-forme pour la formation de diverses activités dans les dimensions de l’ensemble du site du projet. La masse et les espaces intérieurs sont suspendus au sol en occupant le moins d’encombrement possible, et l’espace intérieur étant placé au niveau supérieur, toute la surface du sol redéfinit librement le concept de cour.

© Acte Studio

La définition et la formation de la masse suspendue du bâtiment au rez-de-chaussée en créant le niveau d’occupation le plus bas afin de maintenir la qualité de l’espace de la cour sert l’idée principale du projet. Cette masse (face à la ville) est formellement coordonnée avec la forme des bâtiments environnants, et l’intimité de l’espace ouvert est assurée par un rideau mobile qui conserve parfois sa fonction traditionnelle et donne un grand écran à la ville. En revanche, la masse n’a pas réussi à se confronter à la nature pour entrer dans la lumière et créer une diversité spatiale, active et dynamique.

© Acte Studio

© Acte Studio

Section

© Acte Studio

Aussi, dans le choix des matériaux, il est important d’utiliser les matériaux anciens de la région pour retrouver la même qualité d’espace dans les maisons anciennes. À cette fin, du ciment (un matériau moderne et courant dans les maisons nouvellement construites) et du mortier de chaume (un matériau original et traditionnel compatible avec le climat de la région) ont été utilisés dans la construction. On espère que cette alternative conduira d’une manière ou d’une autre à la relance des activités et à la promotion du style de vie dans la nouvelle organisation urbaine de ce climat.