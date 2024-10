Villa Lesslie / Studio Ålund

© Markus Linderoth

Zone: 200 m²

200 m²



Année: 2023



2023



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Schuco, Superbois, Velfac

Description textuelle fournie par les architectes. Nichée sur un terrain historique près de la mer de Kattegatt – sur un terrain détenu par la famille Lesslie depuis des générations – la Villa Lesslie est conçue pour s’harmoniser avec son environnement naturel tout en répondant aux besoins de la jeune famille Lesslie de quatre personnes. Située sur la partie la plus élevée du site, la maison crée un sentiment d’immersion dans la nature tout en offrant une vue sur la mer au-dessus de la cime des arbres.

Plan du rez-de-chaussée

Le choix des matériaux reflète le caractère du site, avec le rez-de-chaussée revêtu de bois d’épicéa non traité qui développera une belle patine argentée au fil du temps, complétant le substrat rocheux de granit gris caractéristique de la côte ouest suédoise. L’étage supérieur est recouvert d’aluminium gris, qui offre une harmonie esthétique dans son contexte tout en étant très durable dans le climat humide et salé proche de la mer. À l’intérieur, des panneaux de placage de bouleau sur mesure qui recouvrent les murs du sol de l’entrée font allusion à l’environnement et transmettent une chaleur naturelle. Le sol en béton poli, contenant des granulats de roche locaux, confère à la maison une fondation rappelant le paysage côtier.

Section

Les détails architecturaux tels que le ruban horizontal de boiseries qui parcourent la maison et la grande fenêtre panoramique du salon confèrent à la villa son caractère unique. Les parois vitrées du salon offrent une lumière naturelle abondante et un sentiment de proximité avec les vieux chênes de la partie inférieure du jardin. Un couloir qui n’est pas seulement un passage mais offre également des fonctionnalités et des espaces de lecture personnels relie les espaces publics et privés. Chaque pièce dispose d’une porte donnant sur la terrasse ou le jardin, invitant les membres de la famille à étendre facilement leur espace de vie vers l’extérieur. Une caractéristique petite mais significative est la fenêtre entre le sauna et la salle à manger, offrant des avantages sociaux et pratiques ainsi qu’une touche ludique.