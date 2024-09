Villa Gua Gua / Architecte Iéna

© Indra Wiras

© Indra Wiras

Description textuelle fournie par les architectes. Située à Tabanan, Bali, Indonésie, la villa Gua Gua est un complexe de villas composé d’une unité de villa d’une chambre et de 2 unités de villa de deux chambres. Optimisant le site, les villas sont disposées de manière linéaire, ne laissant que 6 mètres de façade pour les villas d’une chambre et 4 mètres de façade pour les villas de deux chambres. Une circulation dynamique a été créée pour rompre le long espace. Les villas ont été inspirées par des éléments de l’architecture méditerranéenne qui sont facilement identifiables grâce à la texture rugueuse du mur et aux formes d’arc sur le toit incurvé, les fenêtres, les portes et d’autres détails architecturaux. La texture naturelle du plâtre sur le mur et le sol contraste avec le plafond peint en blanc et la géométrie parfaite de l’arc. Créant intentionnellement une impression d’être dans une grotte, le mobilier fixe a été conçu « lourd » avec du béton et de la pierre dans une forme organique.

Plan d’étage inférieur à 2 chambres

Villa 1 chambre – Un espace de stationnement privé dédié mène à une porte d’entrée couverte. Le verre transparent de la porte encadre la piscine à l’arrière sans trop gâcher la vue sur le salon et la salle à manger – préservant ainsi l’intimité. Plus à l’intérieur, le salon et la salle à manger créent un changement spatial significatif et donnent l’impression d’une surprise après avoir traversé un couloir étroit – en passant une porte qui cache les toilettes/stockages et les escaliers menant à la chambre en mezzanine à l’étage. La configuration de la mezzanine permet un volume à double hauteur dans la salle à manger où un grand palmier pousse sur le sol coupé recouvert de galets. Un siège de banquet confortable se trouve sous la mezzanine, ce qui la rend plus intime. Superposée par de grandes portes vitrées qui font également office de fenêtres, une piscine avec un patio romantique peut être vue de l’intérieur.

2 Plan de l’étage supérieur

La chambre à l’étage est ouverte sur deux côtés. La douche à l’une des extrémités est recouverte uniquement d’un rideau qui couvre en continu 3 côtés de l’espace chambre et agit comme un mur souple lorsqu’il est fermé. L’emplacement des fenêtres a été pensé pour la fonctionnalité et l’intimité, comme le reflète et s’intègre également à l’esthétique de la façade.

Villa 2 chambres – Les villas de 2 chambres sont situées sur des parcelles très étroites. Lorsque les gens entrent à l’intérieur, les séquences d’espaces sont simples, mais le niveau du sol est rendu un peu plus ludique pour aborder la linéarité. Le stockage et la salle MEP sont placés dans la zone avant pour un accès facile. Une cuisine ouverte avec une table en îlot est reliée au salon par des grappes de plantes formant un joli jardin intérieur. Adossée à la terrasse, la piscine est linéaire sur un côté et se termine par un sauna. Le placement en zigzag crée des visuels superposés presque pittoresques depuis n’importe quel point où nous nous trouvons. À l’étage, 2 chambres sont situées face à l’avant et à l’arrière du site ; en veillant à ce que les chambres et les salles de bains soient bien ventilées en optimisant la vue et la zone vide pour les ouvertures.