Villa écrase Hibs 5-0 en séries éliminatoires de la Conférence Europa

Aston Villa a pris un énorme avantage sur Hibernian lors des éliminatoires de la Ligue Europa Conference mercredi. L’équipe de Premier League a battu Hibs en Écosse 5-0 grâce en partie à un tour du chapeau d’Ollie Watkins. Leon Bailey et Douglas Luiz ont également ajouté des buts pour l’impitoyable équipe de Villa dans la soirée. Le seul problème pour les visiteurs était le fait que la gardienne titulaire Emi Martinez a dû être remplacée à la mi-temps en raison d’une légère blessure.

Le match de mercredi a été particulièrement intéressant pour le capitaine de Villa, John McGinn. L’international écossais a déjà joué trois saisons avec Hibs de 2015 à 2018. Les supporters locaux, cependant, n’ont pas vraiment accueilli chaleureusement leur ancien joueur.

Villa a commencé le match à Édimbourg du bon pied. Les visiteurs ont eu trois occasions significatives de marquer au cours des 15 premières minutes. Cela inclut les occasions de Lucas Digne, Moussa Diaby et Luiz. Néanmoins, les Anglais ont finalement pris l’avantage à la 17e minute du match.

Villa met la pression après un début rapide des éliminatoires de la Conférence Europa

Notre choix : Comprend : Ligue des champions, Ligue Europa, Serie A, NWSL, Primera argentine, Brasileirão, Premiership écossaise, Super League féminine, etc. Essai gratuit de 7 jours

Le Digne susmentionné envoyait un centre parfait dans la surface en direction de Watkins. L’attaquant a ensuite réussi à s’interposer entre deux défenseurs des Hibs et à guider le ballon dans le coin inférieur du filet d’une tête astucieuse. Il s’agissait du premier but de l’attaquant dynamique de la campagne en cours après avoir échoué à marquer lors de chacun des deux matches de Premier League de son club.

Watkins doublerait ensuite l’avance de Villa à la 33e minute avec une autre tête. Le but a été créé après une routine de corner bien travaillée. L’arrière central Diego Carlos a lancé le ballon sur Watkins qui se précipitait au deuxième poteau. L’international anglais a converti le tir à courte distance dans le filet ouvert.

Digne a décroché sa deuxième passe décisive de la journée avec un autre centre dangereux dans la surface adverse juste avant la mi-temps. Alors que le but viendrait d’une autre tête, ce serait cette fois Bailey qui ajouterait à l’avance de Villa. L’international jamaïcain a été repéré au deuxième poteau et a bondi le plus haut parmi les défenseurs des Hibs. Bailey a mis le ballon au fond des filets à seulement environ un mètre de distance.

Watkins inscrit le troisième but alors que Digne fournit la troisième passe décisive

Watkins compléterait son tour du chapeau au début de la seconde période. Et le but serait une nouvelle fois créé par l’arrière gauche Digne. Le Français a encore placé un centre de qualité dans la surface, directement aux pieds de son coéquipier. Watkins a réussi à mettre un orteil sur le ballon avant que le gardien de but ne puisse l’atteindre.

Le but avait été initialement inscrit pour hors-jeu, mais le VAR est intervenu pour annuler correctement la décision. Il s’agissait du premier tour du chapeau de Watkins depuis la victoire choc 7-2 de Villa contre Liverpool en 2020.

Le remplaçant Bertrand Traoré a ensuite accordé un penalty à son club après un jeu de jambes astucieux dans la surface des Hibs. Luiz est intervenu et a facilement converti le coup de pied à la 74e minute du match. C’était le deuxième but du milieu de terrain de la campagne après avoir également marqué contre Everton dimanche.

Hibs va maintenant essayer de tirer quelque chose du match retour en Angleterre. Les deux équipes s’affronteront lors du match retour le jeudi 31 août. Le vainqueur éventuel accédera ensuite à la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence.

PHOTO : IMAGO / Sportimage