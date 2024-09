Villa Da Nang / AD9 Architects

© Quang Tran

Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

250 m²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2023



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Hafele, Jotun, LafargeHolcim, Singfa, Toto, Tuynel, Vietcéramiques









Description textuelle fournie par les architectes. Le projet se situe dans le nouveau quartier urbain en plein essor Euro Village 1, niché entre le pont du Dragon et le pont Tran Thi Ly de la ville de Danang. La maison représente le concept du début d’une nouvelle vie, reliant et nourrissant l’amour familial entre le jeune couple et leurs deux enfants.

Modèle

Les principaux blocs fonctionnels façonnent toutes les activités connectées et les espaces auxiliaires, tandis que les zones tampons ou de transition jouent un rôle dans la division des limites de vie, la réduction de la chaleur directe, la création d’espaces verts nécessaires à la communication entre l’homme et la nature et l’encouragement de l’interaction entre les membres de la famille.

Plan – Rez-de-chaussée

La morphologie générale est caractérisée par des lignes et des formes nettes et concises. Les volumes spatiaux garantissent l’intimité mais sont libres, ouverts et maximisent les avantages du contexte. Le système de pare-soleil flexible en bois combiné à divers arbres verts crée des mouvements intéressants tout au long de la journée ainsi qu’une harmonie avec le paysage environnant.