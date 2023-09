Aston Villa a semé encore plus de misère à Chelsea en remportant une victoire 1-0 à Stamford Bridge dimanche après-midi.

Ce résultat signifie que les Bleus n’ont pas réussi à marquer pour le deuxième match consécutif et n’ont gagné qu’une seule fois lors de leurs six premiers matches de championnat.

Villa, quant à elle, grâce à cette victoire, s’est hissée au sixième rang avec quatre victoires sur ses cinq dernières.

Chelsea a dominé le début des débats avec la part du lion de la possession, mais n’a pas réussi à créer quoi que ce soit d’important qui lui donnerait l’avantage.

Les Bleus ont dû remercier Robert Sanchez qui a repoussé la frappe de Lucas Digne à la 20e minute suite à un corner. Nicolas Jackson a eu une occasion quatre minutes plus tard, mais Emiliano Martinez a repoussé son tir bas dans le but de Villa.

Les Bleus voient un but refusé

Les Bleus pensaient avoir marqué le premier but juste avant la mi-temps lorsqu’Axel Disasi marquait de la tête.

Cependant, le but du défenseur français a été annulé pour hors-jeu car il a mal chronométré sa course sur le centre de Raheem Sterling. Le VAR a rapidement confirmé la décision alors que les deux équipes se dirigeaient vers la pause, sans but.

Les hôtes ont débuté la meilleure des deux équipes en seconde période, mais ont été réduits à dix à la 57e.ème minute.

Gusto expulsé

Malo Gusto a d’abord reçu un carton jaune pour un défi à crampons sur Digne, mais après contrôle VAR sur le moniteur côté terrain, il a reçu son ordre de marche.

L’équipe d’Unai Emery a profité de l’avantage numérique pour sortir de l’impasse à la 73e.rd minute grâce à Ollie Watkins.

Levi Colwill a bloqué la première tentative de but, mais l’attaquant de Villa a réagi le plus rapidement pour rentrer chez lui sous un angle serré avec sa deuxième tentative.

Chelsea n’a pas réussi à rétablir la parité alors que Villa a manqué de vainqueur ce jour-là.

Avec ce résultat, Chelsea a chuté à la 14e place, ce qui constitue son pire début de saison après six matches depuis la campagne 1978/79, quand ils ont été relégués. Ils affronteront ensuite Brighton lors de la Coupe Carabao avant de se rendre à Fulham la semaine prochaine.

Crédit photo : IMAGO / PA Images