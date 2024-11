Villa 10 Patios / Maignial Architectes & Associés

© 11h45

+ 14

© 11h45

Description textuelle fournie par les architectes. Le projet est situé dans le périmètre de la ZAC « Le Castelet » sur la commune de Clapiers. Le terrain est situé sur « l’Île I », Lot 1, d’une superficie de 1858 m². Le terrain présente une légère pente du nord au sud. Le projet vise à construire 10 villas « patio » comme logements sociaux avec option d’achat. Les villas sont regroupées en deux groupes de 6 et 4 logements, avec un espace central paysager et un parking.

© 11h45

La typologie de l’îlot I1 nous amène à considérer l’interaction entre les espaces intérieurs et extérieurs. Le point de départ de notre réflexion est l’orientation optimale sud/sud-ouest des logements. Les lignes directrices de la ZAC orientent la conception vers un jeu de volumes simples et soigneusement travaillés, alternant plein et vide pour créer des espaces intimistes et une séquence de formes bâties.

© 11h45

Axo

La surface bâtie au rez-de-chaussée représente 50% de la surface constructible, tandis que le premier étage représente 80% de la surface bâtie du rez-de-chaussée. Cette approche permet des espaces extérieurs généreux ainsi que des terrasses intimistes au premier étage. Nous avons défini trois typologies :

2xT3

5xT4a

3xT4b

Cette répartition crée un rythme irrégulier et une variation des volumes.

Les hauts parapets (1 m) des toitures terrasses protègent des regards les panneaux photovoltaïques et les éventuels éléments techniques à venir.

© 11h45

© 11h45

Les espaces extérieurs des maisons sont optimisés pour garantir un maximum d’intimité et d’ensoleillement. Chaque typologie comprend :

Un espace extérieur (minimum 30% de la surface du patio) + 1 arbre fruitier

Stationnement des véhicules, protégé des regards par un banc en maçonnerie qui offre également un espace de rangement (pour vélos, etc.)

Un escalier extérieur léger reliant le patio à la terrasse du premier étage

© 11h45

Des bandes de terre sont conservées le long des clôtures pour permettre de futures plantations de végétation. La typologie des maisons patio conduit à un volume bâti important le long des limites des parcelles. Les espaces entre ces volumes sont traités avec des clôtures métalliques thermolaquées. Des coffrets techniques et des boîtes aux lettres sont intégrés dans des petits pans de maçonnerie entre ces clôtures.

Sur les terrasses des étages, les garde-corps sont en retrait de la parcelle voisine. Ce retrait optimise à la fois l’exposition au soleil de la parcelle adjacente et minimise les lignes de visibilité directes entre les propriétés.

© 11h45

© 11h45

La place piétonne relie les deux groupes de villas. Conformément aux souhaits de la municipalité, cet espace est traité de manière très simple pour permettre de multiples usages. L’espace paysager, agrémenté d’arbres fruitiers, est traversé par une allée bétonnée.

La palette de matériaux utilisés est volontairement simple pour garantir la clarté de l’ensemble du projet :

Construction : enduit blanc gratté fin

Clôtures en maçonnerie : enduit blanc gratté fin

Mur du rez-de-chaussée sur la façade ouest : béton à motifs (modèle Reckli Travertin)

Ferronnerie (garde-corps/clôture) : métal de couleur claire

Menuiserie : blanche. Les coffres de volets roulants sont invisibles depuis les espaces publics.