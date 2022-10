Viktoria Plzen vs Bayern Munich – Rapport de match de football – 12 octobre 2022

Le Bayern Munich a dépassé le Viktoria Plzen 4-2 mercredi, les plaçant en huitièmes de finale de la Ligue des champions après avoir puni les champions tchèques lors d’un affichage impitoyable de quatre buts en première mi-temps.

La victoire, combinée au match nul 3-3 de Barcelone contre l’Inter Milan, a permis au Bayern de se qualifier pour la phase à élimination directe tandis que les Tchèques, derniers du groupe C, sortiront en phase de groupes.

“C’est toujours agréable de gagner à l’extérieur. Nous avons 12 points en quatre matchs dans le groupe le plus difficile et nous sommes en huitièmes de finale”, a déclaré l’entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann aux journalistes.

“Maintenant, nous voulons être en tête du groupe. Cette victoire nous donne le calme nécessaire avant Fribourg dimanche. C’était notre objectif et nous l’avons atteint.”

Les Allemands, qui ont maintenant disputé un record de 32 matches de groupe dans la compétition sans défaite, ont frappé en premier après 10 minutes lorsque Sadio Mane a joué un une-deux avec Leon Goretzka avant de mettre le ballon dans le filet.

Un Thomas Muller non marqué – qui est sorti au milieu de la première mi-temps avec un dos serré par précaution – a doublé l’avance des visiteurs quelques minutes plus tard lorsqu’il a frappé à la maison un centre de Kingsley Coman avec seulement le gardien de Plzen près de lui.

“Les choses se sont un peu resserrées dans son dos, un nerf”, a déclaré Nagelsmann. “Ce n’est rien de majeur ou de sérieux, mais nous ne voulions pas prendre de risques pour le week-end.”

Goretzka, nommé joueur du match, a décroché un doublé pour compléter le score du Bayern alors que les Allemands ont contrôlé une équipe de Plzen édentée lors d’une première mi-temps clinique et ont contrôlé 65% de la possession de balle tout au long du match.

Nagelsmann a effectué un certain nombre de changements en seconde période et les Allemands n’ont pas pu maintenir l’intensité car ils ont permis à Adam Vlkanova et Jan Kliment de retirer des buts pour l’équipe locale.

Le Bayern a remporté ses quatre matches de groupe pour occuper la première place avec 12 points, suivi de l’Inter Milan avec sept points et de Barcelone avec quatre. Plzen reste sans point dans la compétition.