Viktor Sokolov : L’amiral russe apparaît dans un appel vidéo – après que l’Ukraine a affirmé qu’il avait été tué dans une frappe de missile | Nouvelles du monde

Un amiral russe de haut rang est apparu lors d’un appel vidéo, un jour après que les forces spéciales ukrainiennes ont affirmé qu’il avait été tué dans une frappe de missile.

L’amiral Viktor Sokolov, commandant de la flotte russe de la mer Noire et l’un des la Russie les plus hauts officiers de la marine – aurait été tué lors de l’attaque de la semaine dernière sur le port naval de Sébastopol, selon ukrainien fonctionnaires.

Le ministère russe de la Défense n’a pas immédiatement répondu lorsque les agences de presse lui ont demandé de confirmer ou de nier si M. Sokolov avait été tué.

Cependant, le ministère a publié mardi une vidéo montrant M. Sokolov assistant à une conférence avec d’autres hauts responsables militaires russes par liaison vidéo.

M. Sokolov n’a pas été vu s’exprimer dans les images de la conférence, dirigée par le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu.

On ne sait pas exactement quand les images ont été filmées, bien que le ministère russe de la Défense ait affirmé que la réunion avait eu lieu mardi.

Image:

M. Sokolov (photo de gauche) est apparu lors d'une conférence militaire par liaison vidéo – bien que l'on ne sache pas exactement quand la séquence a été prise.





Les forces spéciales ukrainiennes ont déclaré sur Telegram : « Étant donné que les Russes ont été contraints de publier de toute urgence une réponse avec Sokolov prétendument vivant, nos unités clarifient l’information. »

Dans la vidéo, M. Shoigu a déclaré que plus de 17 000 soldats ukrainiens avaient été tués en septembre et que plus de 2 700 armes, dont sept véhicules de combat américains Bradley, avaient été détruites.

La Russie et l’Ukraine ont parfois exagéré les pertes de l’ennemi pendant la guerre, tout en parlant peu de leurs propres pertes.

Michael Clarke : Il est possible que l’amiral Sokolov soit en vie, mais la Russie doit produire des preuves plus convaincantes Le professeur Michael Clarke, analyste de la défense et de la sécurité chez Sky News, déclare : « Nous avons regardé la vidéo, elle n’est pas très claire et elle saute beaucoup. « Nous avons localisé sur la vidéo la personne qui ressemble le plus à Sokolov, et c’est peut-être lui, mais ce n’est pas une correspondance tout à fait claire. « Il se pourrait que ce soit Sokolov, en regardant des photos précédentes de lui. En revanche, il n’y a toujours aucune preuve que cette vidéo soit vraiment actuelle. « Il existe de nombreuses preuves que Sokolov se trouvait dans le bâtiment qui a été touché vendredi par deux missiles Storm Shadow. « Il est donc possible que Sokolov soit en vie. Mais je pense que les Russes devraient produire des preuves plus convaincantes que celles-ci s’ils veulent être pris au sérieux sur cette question particulière. « Et il est étrange que produire une vidéo plutôt vague et dire qu’il est ici quelque part et laisser aux agences de presse comme nous le soin d’essayer de déterminer de qui il pourrait s’agir soit loin d’être clair dans le message qu’ils essayaient d’envoyer. »

Lundi, les forces spéciales ukrainiennes ont affirmé avoir tué M. Sokolov et 33 autres officiers lors d’une attaque de missile la semaine dernière contre le quartier général de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol.

« Après l’attaque contre le quartier général de la flotte russe de la mer Noire, 34 officiers sont morts, dont le commandant de la flotte russe de la mer Noire », ont indiqué les forces spéciales ukrainiennes sur l’application de messagerie Telegram.

« 105 autres occupants ont été blessés. Le bâtiment du quartier général ne peut pas être restauré. »

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a refusé de commenter l’affirmation de l’Ukraine selon laquelle elle aurait tué M. Sokolov, renvoyant plutôt les journalistes au ministère de la Défense.

Image:

Une capture d'écran des réseaux sociaux montre de la fumée s'échappant du haut d'un bâtiment, censé être le quartier général de la flotte de la mer Noire, à la suite d'une attaque de missile à Sébastopol.



Image:

Une vidéo semble montrer la frappe contre le quartier général de la Mer Noire à Sébastopol.





Dans un communiqué publié après l’attaque, le ministère russe de la Défense a déclaré qu’un militaire était porté disparu, révisant une déclaration antérieure selon laquelle l’homme avait été tué.

Les autorités installées par Moscou à Sébastopol ont également déclaré qu’elles prenaient des mesures supplémentaires pour faire face aux attaques croissantes de l’Ukraine contre la Crimée.

L’attaque fait suite à une précédente frappe sur Sébastopol, au cours de laquelle un sous-marin et un navire de guerre russes ont été endommagés.

Une source ukrainienne et occidentale ont déclaré que Des missiles de croisière britanniques Storm Shadow ont été déployés lors de l’attaque sur le port de Crimée, annexé par la Russie en 2014.