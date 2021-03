Viktor Orban retire le parti au pouvoir hongrois de l’Alliance conservatrice de l’UE

BRUXELLES – Pendant des années, le dirigeant hongrois, Viktor Orban, s’est heurté à l’Union européenne alors qu’il érodait régulièrement la démocratie dans son pays, mais à maintes reprises, une alliance de partis politiques européens conservateurs l’a protégé de sanctions sévères.

Mercredi, il a perdu ce bouclier.

Les relations entre M. Orban et le groupe de centre-droit, le Parti populaire européen, se sont de plus en plus effilochées à mesure qu’il devenait plus autoritaire, et l’alliance avait signalé qu’elle pourrait enfin l’expulser. Mais M. Orban a sauté le premier mercredi, retirant son parti Fidesz du groupe.

L’adhésion au groupement a donné à M. Orban et au Fidesz du poids et une certaine légitimité au sein de l’Europe. Le parti comprend des conservateurs traditionnels comme les démocrates-chrétiens d’Allemagne, les républicains de France et Forza Italia en Italie, et est la faction la plus forte du Parlement européen.

Le fait de ne plus avoir à le couvrir pourrait soulager le groupe de centre-droit. Certains conservateurs européens se sont longtemps plaints qu’accommoder M. Orban signifiait compromettre leurs principes et lui permettre ainsi que ce qu’il appelait son «État illibéral».