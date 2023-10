« Viktor Orbán devrait être expulsé de l’OTAN et de l’UE s’il continue à poursuivre Poutine » | Monde | Nouvelles

L’ancien président du Comité spécial de défense du Royaume-Uni, Tobias Ellwood, a lancé un avertissement sévère à Viktor Orbán après la comparution du Premier ministre hongrois aux côtés de Vladimir Poutine au Forum chinois de la Ceinture et de la Route à Pékin mardi.

Le député conservateur, qui est l’une des principales voix de la politique étrangère de Westminster, a déclaré à Express.co.uk que l’adhésion de la Hongrie à l’OTAN et à l’Union européenne devrait être « remise en question » si Orbán continue de courtiser les dirigeants russes et chinois.

Il a accusé le dirigeant hongrois formé à Oxford d’avoir décidé « de montrer plus ouvertement ses cartes » en apparaissant aux côtés de Poutine lors de l’événement organisé par le Parti communiste chinois.

Dans un coup d’État majeur pour le Kremlin, Orbán, 60 ans, a non seulement été photographié en train de serrer la main de Poutine, mais lui a également déclaré, lors d’une réunion en marge du Forum de la Ceinture et de la Route, que la Hongrie « n’a jamais voulu affronter la Russie » et que l’intention de son gouvernement « a toujours été d’établir et d’élargir mutuellement les meilleurs contacts ».

Portant un nouveau coup dur à l’alliance de sécurité occidentale, le Premier ministre hongrois a ajouté qu’il souhaitait des liens économiques plus étroits avec Moscou : « Nous souhaitons soutenir cette coopération non seulement au niveau de la communication mais également au niveau économique. »