Viktor Orbán déclare que la Hongrie approuvera la candidature de la Suède à l’OTAN

Le Premier ministre Viktor Orbán a déclaré que la Hongrie était déterminée à ratifier la candidature de la Suède à l’OTAN après que la Turquie ait choisi d’approuver son adhésion à l’alliance militaire occidentale, laissant Budapest comme seul résistant.

Après s’être entretenu au téléphone avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, mercredi, Orbán a déclaré sur la plateforme de médias sociaux X qu’il « réaffirmait » le soutien de la Hongrie à l’adhésion de la Suède. Il a déclaré qu’il « continuerait d’exhorter » le parlement hongrois à ratifier l’adhésion de la Suède « dès que possible ».

La frustration s’est accrue parmi les membres de l’alliance face à la lenteur de Budapest : le Premier ministre hongrois a indigné les partenaires de l’OTAN mardi, après que les législateurs turcs ont voté en faveur de l’ajout de la Suède, lorsqu’il a invité son homologue suédois Ulf Kristersson dans la capitale hongroise pour « négocier sur l’adhésion de la Suède à l’OTAN ». accession”.

Un diplomate occidental a déclaré : « C’était au-delà de l’exaspération [at Orbán] hier et beaucoup de discussions tendues. . . mais le sentiment général est qu’il nous dérange un peu, parce qu’il le peut.

Le diplomate a ajouté : « Le signal global est que cela sera fait, et rien n’indique que nous avons un réel problème ici. »

Tous les membres de l’OTAN, y compris la Hongrie, ont convenu d’inviter la Suède et la Finlande au sommet de l’alliance en 2022, et la Finlande a été officiellement admise en avril de l’année dernière. Les deux pays nordiques ont abandonné leur neutralité vieille de plusieurs décennies en faveur de l’adhésion à l’OTAN après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie il y a près de deux ans.

Orbán a également provoqué la colère de ses partenaires de l’UE et de Washington lorsqu’il a opposé son veto à un plan d’aide de 50 milliards d’euros à l’Ukraine le mois dernier.

En outre, la Hongrie bloque les versements d’un fonds européen destiné à indemniser les États membres pour l’envoi d’armes à Kiev. Orbán a rompu les rangs avec ses homologues européens lorsqu’il a rencontré le président russe Vladimir Poutine à Pékin en octobre.

Mercredi, Stoltenberg a déclaré qu’il avait eu une « bonne conversation » avec le dirigeant hongrois et qu’il « se félicitait[s] le soutien clair du Premier ministre et de son gouvernement à l’adhésion de la Suède à l’OTAN ».

« J’attends avec impatience la ratification dès que le Parlement se réunira à nouveau », a-t-il ajouté.

La prochaine séance ordinaire de l’Assemblée nationale hongroise devrait commencer fin février, mais elle pourrait être convoquée plus tôt avec un préavis de 48 heures.

Le parti Fidesz d’Orbán dispose d’une majorité des deux tiers au Parlement et exerce un contrôle strict sur ses députés, de sorte que la ratification est entièrement entre les mains du Premier ministre.

Le dirigeant hongrois n’a jamais donné de raisons pour retarder la ratification et a précédemment déclaré que son pays l’approuverait avant la Turquie.

Cependant, la Suède a par le passé été une fervente critique de l’érosion de l’État de droit et des normes démocratiques en Hongrie au cours des 14 années de pouvoir d’Orbán.

Stoltenberg a fait de l’achèvement du processus d’adhésion de la Suède une entreprise personnelle et s’est engagé directement avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan et Orbán au cours des 18 derniers mois pour trouver des moyens diplomatiques de renverser leur opposition.

De hauts responsables de l’OTAN et des diplomates des États membres ont clairement indiqué depuis longtemps qu’Orbán et ses représentants avaient promis que la Hongrie ne serait pas le dernier pays à ratifier l’adhésion de la Suède, et ont exprimé en privé leur mécontentement face au non-respect par Budapest de cet engagement.