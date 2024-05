Viktor Orbán bloque le financement des armements ukrainiens provenant d’actifs russes gelés

La Hongrie de Viktor Orbán retarde la législation qui permettrait à l’Ukraine de recevoir jusqu’à 2 milliards d’euros de l’UE pour des armes, ce qui porte un coup dur aux efforts visant à mobiliser les bénéfices des avoirs russes gelés sous les sanctions.

Après des mois de débats, les pays de l’UE ont convenu ce mois-ci d’utiliser les bénéfices provenant d’environ 190 milliards d’euros bloqués dans le dépositaire central belge Euroclear pour acheter des armes pour l’Ukraine.

Mais l’envoyé hongrois s’est opposé à l’accélération des paiements en renonçant à l’exigence d’un soutien unanime de l’UE27 pour chaque décaissement en faveur de l’Ukraine, ont déclaré cinq personnes informées d’une réunion des ambassadeurs de l’UE mercredi.

« Pour le moment, ils bloquent tout ce qui concerne le soutien militaire à l’Ukraine », a déclaré l’une des personnes présentes, suggérant que les réserves de Budapest resteraient au moins jusqu’aux élections européennes du mois prochain.

Orbán soutient depuis longtemps que l’Occident ne peut pas gagner la guerre en Ukraine, et la Hongrie a retardé de nombreuses décisions européennes liées au conflit. Mais Budapest a finalement cédé sous la pression diplomatique de l’UE et de Washington, notamment en accordant une aide de plus de 50 milliards d’euros à Kiev.

Afin de parvenir à un accord sur l’utilisation des bénéfices provenant des avoirs russes gelés, les responsables de l’UE ont proposé à la Hongrie un accord selon lequel leur part des fonds de Bruxelles ne serait pas utilisée pour acheter des armes à l’Ukraine, a déclaré une deuxième personne.

Cela a convaincu Budapest de ne pas opposer son veto au projet, mais retarde la mise en œuvre des conditions en ne soutenant pas la législation nécessaire. Budapest n’y est pas opposée en principe mais s’inquiète de l’automatisation des paiements, ont déclaré des sources proches du dossier.

Viktor Orbán a déclaré que l’Occident ne pouvait pas gagner la guerre en Ukraine © Conseil de l’UE/dpa

Les diplomates espèrent qu’un moyen sera trouvé pour résoudre les problèmes avant le paiement prévu en juillet. La Hongrie a refusé de commenter.

Cette décision s’est produite alors que les ministres des Finances du G7 discutaient d’un projet américain distinct visant à accorder un prêt à l’Ukraine sur la base des bénéfices futurs provenant des actifs russes. Les ministres espéraient qu’un accord sur un tel projet pourrait être conclu lors du sommet des dirigeants du G7 en juin, mais certains détails doivent encore être convenus.

«Nous travaillons pour trouver une solution concernant les recettes futures. Nous espérons jeter ici les bases d’une solution – peut-être lors du sommet du G7 » en juin, a déclaré le ministre italien des Finances, Giancarlo Giorgetti, qui accueille les négociations à Stresa, en Italie.

Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a déclaré que Berlin étudiait les propositions et était « prêt à prendre de nouvelles mesures qui n’auraient pas de conséquences juridiquement désavantageuses ou économiquement risquées ».

Les États-Unis estiment bénéficier d’un large soutien à l’idée d’un prêt, qui pourrait rapporter 50 milliards de dollars à l’Ukraine. Mais Washington reconnaît que les responsables financiers européens restent préoccupés par la manière dont le prêt pourrait être garanti, au cas où l’Ukraine ferait défaut ou si les bénéfices tirés des actifs russes ne se concrétiseraient pas.

« Ce sont des questions très précises, pas des questions d’intention ou d’orientation », a déclaré un responsable du G7 informé des négociations, tout en avertissant qu’« il y a encore beaucoup de travail à accomplir » avant le sommet des dirigeants.

Toute décision au niveau du G7 sur l’utilisation des bénéfices futurs nécessiterait le soutien unanime des pays de l’UE27 – ce qui donnerait à la Hongrie une opportunité supplémentaire de contrecarrer les efforts visant à financer davantage l’Ukraine.